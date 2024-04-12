الجيش الإسرائيلي والموساد يتفقان على خطة للرد على الهجوم الإيراني المحتمل

العدو الصهيوني
بوابة الفجر

اتفق الجيش الإسرائيلي والموساد، اليوم الجمعة، على خطة للرد في حالة وقوع أي هجوم إيراني محتمل؛ ردا على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق مؤخرا.

وأكد الجيش الإسرائيلي، بأنه سيرد بالشكل المناسب على الأراضي الإيرانية، وذلك على خلفية تهديدات طهران بالرد على الغارة الجوية الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق، حيث عززت إسرائيل والولايات المتحدة التنسيق بين القوات المسلحة للبلدين.

ومن جهتها ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلا عن مصدر مطلع، أن إسرائيل تستعد لهجوم مباشر من إيران خلال الـ 24 إلى 48 ساعة المقبلة.

وهددت إيران بضرب إسرائيل ردا على هجوم على القنصلية في العاصمة السورية دمشق الأسبوع الماضي، أدى إلى مقتل مسؤولين عسكريين إيرانيين كبار.

ولم تعترف إسرائيل بوقوفها وراء هذا الهجوم، على الرغم من أنها اتبعت تقليديا سياسة تعمّد الغموض بشأن العمليات في سوريا ولبنان وأماكن أخرى.

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