عاجل.. الخارجية السعودية: ندعو أطراف الصراع إلى تجنيب المنطقة مخاطر الحروب

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعربت وزارة الخارجية السعودية،عن بالغ قلق المملكة جرّاء تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته، وتدعو الأطراف كافة للتحلّي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب.

وأكدت الوزارة في بيان، على موقف المملكة الداعي إلى ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين، لا سيما في هذه المنطقة البالغة الحساسية للسلم والأمن العالمي، وللحيلولة دون تفاقم الأزمة التي سيكون لها عواقب وخيمة في حال توسع رقعتها، حسب ما وصفها البيان.

الصواريخ الباليستية ايران اسرائيل ضرب اسرائيل رد إيران طهران تل أبيب غزة الهجوم الإيراني الاردن لبنان حزب الله
ads
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. غياب لاعب مؤثر يربك حسابات الأهلي أمام الزمالك

عاجل - احتجاز فريق عمل القاهرة الإخبارية في تل أبيب

عاجل-"هبوط حاد في الدورة الدموية" الفجر تنشر سبب وفاة الفنانة شيرين سيف النصر ووصيتها الأخيرة

عاجل.. توفيت ودفنت قبل إعلان وفاتها تفاصيل رحيل شيرين سيف النصر

عاجل_كم تستغرق المسافة بين ايران واسرائيل؟ ومتى تصل

رانيا فريد شوقي تنعى وفاة شيرين سيف النصر

عاجل.. رد فعل حسام حسن على أنباء خلافه مع صلاح

طريقة عمل مخلل الخيار بالمنزل بطريقة سهلة وبسيطة