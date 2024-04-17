مصدر: واشنطن ستقيد تحركات وزير خارجية إيران في نيويورك

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بوابة الفجر

كشف مصدر مطلع أن الولايات المتحدة ستقيد تحركات وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له أثناء زيارتهم نيويورك هذا الأسبوع.

وذكر مصدر مطلع لشبكة "CNN"، أن تحركات عبد اللهيان والوفد الإيراني يقتصر على سبع بنايات من الشمال إلى الجنوب وكتلة واحدة من الغرب تحيط بمقر الأمم المتحدة في مانهاتن، والبعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، ومقر إقامة ممثلهم الدائم لدى الأمم المتحدة، والمباني الستة المحيطة بجادة كوينزبورو بلازا في لونغ آيلاند سيتي، والوصول إلى مطار جون إف كينيدي الدولي باستخدام طريق قيادة محدد.

وفي وقت سابق أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إلى أن بلاده ستفرض قيودًا إضافية على سفر الوزير الإيراني الذي سيكون في نيويورك لحضور اجتماع في الأمم المتحدة.

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