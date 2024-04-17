ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا أكثر من المتوقع

الاقتصاد
بوابة الفجر

 ارتفع معدل البطالة في بريطانيا أكثر من المتوقع، ليصل إلى 4.2% خلال الأشهر الثلاثة التي انتهت في فبراير الماضي، وهو أعلى مستوى يصل إليه منذ ما يقرب من ستة أشهر، وبارتفاع عن نسبة 3.9 % التي تم تسجيلها خلال الأشهر الثلاثة التي انتهت في يناير.

 

ونقلت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، عن مكتب الإحصاء الوطني أن نمو الأرباح تراجع مجددًا، في أحدث علامة على تأثير حالة عدم اليقين الاقتصادي على سوق العمل في المملكة المتحدة.

 

وأظهرت الأرقام تراجع نمو الأجور بشكل منتظم، باستثناء المكافآت ليصل إلى 6% خلال الأشهر الثلاثة التي انتهت في فبراير.

 

وارتفعت الأجور العادية الحقيقية بنسبة 2.1 %، وهي النسبة الأعلى منذ ما يقرب من عامين ونصف العام، مدفوعة بانخفاض التضخم.

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