ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة ونشاط للرياح: توقعات الأرصاد اليوم الأربعاء

أخبار مصر
بوابة الفجر

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة اليوم، لافتًا إلى أن درجات الحرارة سوف ترتفع من 5 -6 درجات مئوية الاربعا.

 

وأضاف محمود شاهين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» عبر فضائية «الحياة»، أنه من المتوقع أن تسجل العظمى بالقاهرة الكبرى غدًا 36 درجة مئوية، مؤكدًا أن هناك ارتفاع بدرجات الحرارة في السواحل الشمالية غدًا حيث تتراوح بين 35 - 36 درجة مئوية.

وأشار مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة ناتج عن الرياح الجنوبية الغربية، ووجود منخفض جوي صحراوي حراري في الصحراء الغربية.

ولفت محمود شاهين إلى، أن درجات الحرارة في شمال وجنوب الصعيد ستصل إلى 37 و38 درجة مئوية خلال فترات النهار.

وأوضح مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على السواحل الغربية، ومحافظات شمال البلاد، بما فيها القاهرة ومحافظات شمال الصعيد.

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