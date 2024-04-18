الجمعة المقبل.. افتتاح جناح سلطنة عُمان في بينالي البندقية الدولي للفنون 2024

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بوابة الفجر

تشارك سلطنة عُمان يوم الجمعة القادم بجناح في الدورة الستين لمعرض بينالي البندقية الدولي 2024م الذي جاء بعنوان "الأجانب في كل مكان" وتستمر فعاليات المعرض حتى 24 نوفمبر القادم.
يعد معرض بينالي البندقية للفنون من أهم المحافل الفنية العالمية منذ انطلاقته في عام 1895م، حيث يقام المعرض الفني كل سنتين وتعرض كل دولة في جناحها الوطني مجموعة مختارة من أعمال أشهر فنانيها في مجال الفن المعاصر.
وتحظى سلطنة عُمان في هذه النسخة بجناح مستقل خاص بها في موقع متفرد سعيا لمزيد من الانتشار والتأثير العالمي، إذ تبلغ مساحته الإجمالية 300 متر مربع، ويقع بالقرب من ساحة سانت ماركو التاريخية القلب النابض لمدينة البندقية والذي سيتيح للفنانين المشاركين عرض الأعمال الفنية بشكل مستقل ويسهم في تعزيز الظهور الفني العُماني عالميًا وتعزيز إبراز الهوية الفنية والثقافية العُمانية وتوسيع شبكات التواصل الفني، ما يفتح أبوابًا لفرص التعاون المستقبلية، ومن المتوقع أن يستقطب الجناح يوميًا ما يقارب 2000 زائر طيلة أيام المعرض.

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