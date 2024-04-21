عاجل| غزة.. انتشال جثامين 50 شهيدًا من تحت الركام في خان يونس

انتشلت الطواقم الطبية الفلسطينية،أمس السبت، جثامين 50 شهيدا من تحت ركام المنازل والطرق محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت السلطات الصحية بــ «مستشفى غزة الأوروبي» في تصريح صحفي إن طواقمها الطبية بمساندة الدفاع المدني الفلسطيني والهلال الأحمر انتشلوا جثامين 50 شهيدا من تحت ركام المنازل والطرق غالبيتهم أطفال ونساء بعد تراجع آليات جيش الاحتلال من المحافظة.

وأضافت أن مدفعية الاحتلال قصفت قرب مدارس النازحين شرق مخيم (البريج) أدى لاستشهاد ثلاثة فلسطينيين.

وذكرت أن جيش الاحتلال قتل 13 ألفا و800 طفل بشكل مباشر في القطاع فيما استشهد 30 طفلا بسبب سوء التغذية ونددت بعملية الاغتيال الممنهجة من قبل جيش الاحتلال للطفولة في غزة.

وأكدت أن جيش الاحتلال يشن عملية عسكرية موجهة ضد المنظومة الصحية ويريد تهجير المواطنين قسريا من شمال القطاع إلى جنوبه.

وحول المرضى نوهت السلطات الصحية في غزة بأن أقل من 30 في المئة ممن يحتاجون للعلاج خارج القطاع تمكنوا من مغادرته.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف على عدة مناطق في قطاع غزة حيث استهدفت مدفعيته مناطق جنوب شرق حي الزيتون جنوب مدينة غزة وشمال القطاع.

كما قصفت مدفعية جيش الاحتلال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وألقت قنابل دخانية وإطلاق نار من قبل الآليات الإسرائيلية شمال المخيم الجديد.

وكانت آخر الغارات الإسرائيلية علي شرق مدينة رفح أدت ألي استشهاد سيدتين احدهما حامل وتم انقاض الجنين في اللحظات الأخيرة قبل استشهاد الأم.