باقات الحج لحجاج الداخل 1445 ..لا تشمل التنقل داخل أو خارج من وإلى مكة المكرمة

تم الإعلان اليوم من قِبل وزارة الحج والعمرة على الموقع الرسمي أنه من اليوم، يبدأ إصدار تصاريح حجاج الداخل للمواطنين المقيمين داخل المملكة لعام 1445 ولذلك يبحث الكثيرين عن الباقات المتاحة للحج لتحديد المناسب منها لهم، وصرحت إصدار التصاريح يتم عبر منصة أبشر وموقع الوزارة الإلكتروني ونوضح لكم في التالي من موقعنا باقي التفاصيل.

باقات لحجاج الداخل 1445



بعدما تم الإعلان عن بدء إصدار تصاريح حجاج الداخل للمواطنين المقيمين بالمملكة، بدء الجميع يبحث عن الباقات المتاحة للحج لإمكانية تحديد المناسب منها ومن خلال التالي نوضح الباقات المطروحة للحجاج وهي كالتالي:



الباقة الأولى: مخيمات تم تطويرها لتقدم خدمة راقية وذات مستوى مريح للحاج (10،366.10 ريال سعودي)

الباقة الثانية: مخيمات الضيافة في مشعر منى ( 8092.55 ريال سعودي)

الباقة الثالثة: الأبراج الستة في منى ومتميزة بموقعها قرب جسر الجمرات (13،265.25 ريال سعودي)

الباقة الرابعة: تقدم خدمة للحاج ضمن النطاق الاقتصادي المناسب ( 4099.75 ريال سعودي)

وصرحت وزارة الحج والعمرة أن جميع الأسعار المطروحة للباقات السابق ذكرها شاملة لضريبة القيمة المضافة، ولكنها لا تشمل تكاليف التنقلات برًا أو جوًا من وإلى مكة المكرمة هذه المصاريف يتكلف بها الحاج.

خطوات إصدار تصريح حجاج الداخل 1445



وضحت وزارة الحج والعمرة الخطوات التي يجب الالتزام بها للتقديم ومن خلال الفقرة التالية نوضح لكم خطوات إصدار تصريح الحج عبر منصة أبشر الإلكترونية وهي كالتالي:

الدخول على على منصة أبشر.

اختيار خدمة تصاريح الحج من الخانات أمامك.

بعدها قم بكتابة رقم السجل المدني للحجاج، وتاريخ الميلاد الخاص بك.

ومن ثم الضغط على إصدار تصريح الحج.

في حال أن المتقدم هو نفسه الحاج يتم مباشرة إصدار وطباعة تصريح الحج.