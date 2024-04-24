باقات الحج لحجاج الداخل 1445 ..لا تشمل التنقل داخل أو خارج من وإلى مكة المكرمة

باقات الحج لحجاج الداخل 1445..لا تشمل التنقل داخل أو خارج من وإلى مكة المكرمة

السعودية
بوابة الفجر

تم الإعلان اليوم من قِبل وزارة الحج والعمرة على الموقع الرسمي أنه من اليوم، يبدأ إصدار تصاريح حجاج الداخل للمواطنين المقيمين داخل المملكة لعام 1445 ولذلك يبحث الكثيرين عن الباقات المتاحة للحج لتحديد المناسب منها لهم، وصرحت إصدار التصاريح يتم عبر منصة أبشر وموقع الوزارة الإلكتروني ونوضح لكم في التالي من موقعنا باقي التفاصيل.

باقات لحجاج الداخل 1445


بعدما تم الإعلان عن بدء إصدار تصاريح حجاج الداخل للمواطنين المقيمين بالمملكة، بدء الجميع يبحث عن الباقات المتاحة للحج لإمكانية تحديد المناسب منها ومن خلال التالي نوضح الباقات المطروحة للحجاج وهي كالتالي:


الباقة الأولى: مخيمات تم تطويرها لتقدم خدمة راقية وذات مستوى مريح للحاج (10،366.10 ريال سعودي)
الباقة الثانية: مخيمات الضيافة في مشعر منى ( 8092.55 ريال سعودي)
الباقة الثالثة: الأبراج الستة في منى ومتميزة بموقعها قرب جسر الجمرات (13،265.25 ريال سعودي)
الباقة الرابعة: تقدم خدمة للحاج ضمن النطاق الاقتصادي المناسب (  4099.75 ريال سعودي)
وصرحت وزارة الحج والعمرة أن جميع الأسعار المطروحة للباقات السابق ذكرها شاملة لضريبة القيمة المضافة، ولكنها لا تشمل تكاليف التنقلات برًا أو جوًا من وإلى مكة المكرمة هذه المصاريف يتكلف بها الحاج.

خطوات إصدار تصريح حجاج الداخل 1445


وضحت وزارة الحج والعمرة الخطوات التي يجب الالتزام بها للتقديم ومن خلال الفقرة التالية نوضح لكم خطوات إصدار تصريح الحج عبر منصة أبشر الإلكترونية وهي كالتالي:

الدخول على على منصة أبشر.
اختيار خدمة تصاريح الحج من الخانات أمامك.
بعدها قم بكتابة رقم السجل المدني للحجاج، وتاريخ الميلاد الخاص بك.
ومن ثم الضغط على إصدار تصريح الحج.
في حال أن المتقدم هو نفسه الحاج يتم مباشرة إصدار وطباعة تصريح الحج.

الحج باقات الحج باقات الحج لحجاج الداخل 1445 لا تشمل التنقل داخل أو خارج من وإلى مكة المكرمة
ads
Elfagr.org

الأكثر قراءة

شاهد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي بث مباشر مجانا.. مباراة شيفيلد ومانشستر يونايتد 2024

جاري الآن: شاهد بالبث المباشر مانشستر يونايتد اليوم.. مشاهدة مانشستر يونايتد × شيفيلد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي 2024

جاري الآن: يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد شيفيلد بث مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي 2024

عاجل - الموعد الرسمي لتغيير الساعة بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 (اعرف التفاصيل)

نعرف علي موعد إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2024

عاجل.. ما موقف حملات المقاطعة من ريد بول وكيلوجز نودلز وايديتا ؟

البيت الأبيض: نعول على أن تكفي الموارد المخصصة لمساعدة أوكرانيا حتى نهاية 2024

مخلص أهداف مانشستر يونايتد أمام شيلفيد في الدوري الإنجليزي