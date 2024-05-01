السفير التركي في القاهرة لـ "mbc مصر": زيارة السيسي لتركيا رسالة للعالم أننا أصدقاء

قال السفير التركي في مصر صالح موطلو شن، إن هناك علاقات استراتيجية ووثيقة تجمع بلاده مع القاهرة، ولم يعد هناك سوء فهم أو تواصل بين البلدين، مشيرا إلى أن ذلك ظهر خلال زيارة الرئيس أردوغان للقاهرة وتوقيع وثيقة مجلس التعاون الاستراتيجي.

وأضاف السفير التركي بالقاهرة فى حوار مع الإعلامية أسراء يعقوب لبرنامج "صباحك مصري"، أن تركيا ومصر قوتان كبيرتان، ويجمعهم العديد مع القضايا المشتركة، وإنه من الطبيعي أن يحدث خلاف فى وجهات النظر، ولكننا نمتلك رؤية مشتركة لتحسين العلاقات بين البلدين من أجل تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة، ونتطلع لزيارة الرئيس السيسي إلى تركيا.

وحول أهمية زيارة الرئيس السيسي لتركيا شدد السفير التركي بالقاهرة، أنها تحمل العديد من الرسائل للمجتمع الدولي ولشعوب البلدين، بالأضافة لتضمنها اتفاقيات فى مجالات مختلفة تجارية وزراعية وسياحية، وهي زيارة مهمة من الناحية الشكلية والموضوعية.