مجلس وزراء "أوابك" يصادق على الحسابات الختامية للمنظمة لعام 2023



صادق مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) في اجتماعه المنعقد، اليوم الأحد، بمقر المنظمة بدولة الكويت على الحسابات الختامية للأمانة العامة للمنظمة والهيئة القضائية لعام 2023.

ونقلت وسائل إعلام كويتية عن بيان لمجلس (أوابك) أن الاجتماع الـ 112 على مستوى مندوبي وزراء الطاقة والنفط في الدول الأعضاء عقد برئاسة ممثل دولة قطر الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني الذي تترأس بلاده الدورة لعام 2024.

وذكر البيان أن الشيخ مشعل آل ثاني أوضح أن هدف المنظمة هو تعاون الدول الأعضاء في مختلف أوجه الأنشطة المتعلقة بالصناعة البترولية لما في ذلك مصلحتها ومصلحة شعوبها، معربا عن الشكر لدولة الكويت على كرم الضيافة وحسن الاستقبال وللأمانة العامة على التحضير والإعداد الجيد لهذا الاجتماع.

من جانبه قال الأمين العام لـ (أوابك) جمال اللوغاني أن الاجتماع تطرق إلى التقدم المحرز على صعيد مشروع تطوير أعمال المنظمة وإعادة هيكلتها مع تطوير أنشطتها وإعادة النظر في النظم والقوانين التي تحكم عملها بشكل يتلاءم مع التحديات والتطورات المستجدة في مجال الطاقة.

واطلع المجلس أيضا على تقرير الأمين العام حول أنشطة الأمانة العامة والذي تضمن متابعة الأوضاع البترولية العالمية ومتابعة شؤون البيئة وتغير المناخ وسير العمل في بنك المعلومات والفعاليات التي نظمتها الأمانة العامة والتي شاركت فيها.

واختار مجلس وزراء المنظمة مجال (الطاقة الجديدة والمتجددة) لتقديم البحوث لنيل جائزة (أوابك) للبحث العلمي عن العام 2024.