ميدو: جوميز كان عليه أن يتقمص شخصية جروس والاعتماد على 13 لاعب فقط

انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو التدوير الذي قام به جوزيه جوميز مدرب الزمالك خلال مباراة اليوم أمام سموحة في الدوري.

وتعرض فريق الزمالك للخسارة أمام سموحة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد باستاد برج العرب، في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ليتوقف رصيد الأبيض عند 24 نقطة يحتل بهم المركز الثاني عشر، في حين رفع سموحة رصيده إلى 31 نقطة يحتل بهم المركز السادس.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور": "كان لا بد من إراحة حمزة المثلوثي في مباراة اليوم، لقد أصبح أسطورة داخل النادي بالنسبة للجمهور".

وأكمل: "زياد كمال وسيف جعفر لم يخوضوا أي لقاء منذ فترة، وظهروا بشكل شئ للغاية وكذلك ياسر حمد ومشاركة محمد شحاتة في مركز الظهير الأيمن، هذا ليس تدوير، الأمر مختلف تمامًا".

وتابع: "الزمالك داخل على مرحلة صبة في الموسم، نخسر 3 نقاط في صراع ووقت صعب".

وأتم: "لا وجود لمنافسة حقيقة داخل الزمالك بين اللاعبين، عكس الأهلي الذي لديه بدائل قوية ووجود منافسات قوية مثل عبد القادر والشحات ورضا سليم في نفس المركز".

واختتم: "البديل المتواجد في الزمالك لا يساعد جوميز على عملية التدوير، ومن المفترض أنه يعرف ذلك بعد كل تلك الفترة التي قضاها مع النادي وعليه أن يتقمص شخصية كريستيان جروس، من أجل تحقيق اللقب".