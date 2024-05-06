استقبل دلوقتي تردد قناة سبونج بوب 2024.. اتفرج على الكارتون براحتك

أعلنت قناة سبونج بوب عن تحديث التردد الخاص بها لتطوير المحتوى وتحسين جودة عرض محتواها، تعد قناة سبونج بوب من أفضل وأشهر قنوات الكرتون في الشرق الأوسط حيث يحبها العديد من الأطفال وتنال ثقة أولياء الأمور بسبب المحتوى الترفيهي الذي تقدمه القناة، الذي يميز القناة عن القنوات الأخرى في نفس مجالها أن القناة تعرض البرامج المسلية والمفضلة لدى الأطفال والقضاء على الملل، ومع دخول فترة الإجازة يبحث أولياء الأمور عن قنوات الأطفال لتسلية أبنائهم، في مقالنا اليوم سنتعرف على التردد الجديد لقناة سبونج بوب وطريقة ضبط القناة على الرسيفر.

تردد قناة سبونج بوب 2024 على النايل سات



أعلنت قناة سبونج بوب عن التردد الجديد الخاص بها على القمر الصناعي نايل سات:



الدخول إلى الإعدادات واختيار البحث اليدوي وتحديد القمر الصناعي نايل سات.

في خانة تردد القناة نقوم بكتابة تردد قناة سبونج بوب الجديد: 11355.



في خانة استقطاب القناة نقوم باختيار استقطاب القناة: عمودي.

معدل ترميز القناة: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.



تردد قناة سبونج بوب على عربسات 2024



من مميزات قناة سبونج بوب تواجدها على أشهر الأقمار الصناعية في الشرق الأوسط وأعلنت القناة عن تحديث ترددها على القمر الصناعي عرب سات وهو كالتالي:

تردد القناة: 12169.

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: 5/6.

معدل استقطاب القناة: عمودي.

ونقوم باختيار جودة القناة: HD.



مميزات قناة سبونج بوب



هناك العديد من المميزات التي تتميز بها قناة سبونج بوب عن باقي قنوات الأطفال الأخرى وهي:

تعرض القناة برامج تعليمية رائعة للأطفال وتسعى القناة لتطوير المحتوى الذي تقدمه وتحسين الجودة.

كسبت القناة ثقة أولياء الأمور من خلال المحتوى القيم الذي تقدمه للأطفال حيث تقدم القناة محتوى مناسب مع القيم الأخلاقية والإسلامية وتبتعد عن الأفكار السلبية والضارة للأطفال.

تمتاز القناة بتقديم المحتوى المتنوع مما يجعل القناة مناسبة مع أكثر من فئة عمرية ولا تركز القناة على تقديم محتوى لفئة عمرية معينة.



طريقة ضبط القناة



من خلال الإعدادات نختار القمر الصناعي، ونضغط على البحث اليدوي ونقوم بكتابة كافة معلومات القناة بشكل صحيح.

بعد الإنتهاء من إدخال كافة معلومات القناة بشكل صحيح نقوم بالضغط على بحث لبدء عملية البحث عن القناة.

تظهر القناة بالإضافة إلى العديد من القنوات الأخرى.

قم بالضغط على حفظ وهكذا تمت إضافة القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك.