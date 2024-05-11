نتائج منافسات السيدات في اليوم الثاني من بطولة «CIB» العالم للإسكواش 2024 المقامة بنادي بالم هيلز الرياضي



اختتمت منافسات اليوم الثاني من بطولة CIB العالم للإسكواش 2024، التي أقيمت على ملاعب نادي بالم هيلز أكتوبر الرياضي. بدأت المباريات في الساعة 12 ظهرًا واستمرت حتى الساعة 10 مساءً. جاءت نتائج اليوم الثاني كما يلي:

في الجولة الأولى من منافسات السيدات لليوم الثاني، التقت اللاعبتان المصريتان مريم متولي وزينة مكاوي، حيث فازت "مريم" بنتيجة (3-1)، وجاءت نتيجة الأشواط (11-5) (5-11) (11-8)(11-7)، وتغلبت اللاعبة المصرية نور الطيب المصنفة 5 عالميًا على اللاعبة الصينية توماتو هو بنتيجة (3-0) وجاءت نتيجة الأشواط (11-3) (11-4) (11-2)، لتتأهل "متولي" و"الطيب" للمواجهة في الدور التالي.

وفازت اللاعبة المصرية ملك خفاجي بنتيجة (3-0) على اللاعبة الانجليزية جريس جير، وجاءت نتيجة الأشواط (11-6) (11-4) (11-5)، وتغلبت اللاعبة المصرية روان العربي المصنفة 5 عالميًا اللاعبة الصينية تسز-وينغ تونغ بنتيجة (3-0) بنتيجة أشواط (11-9) (11-5) (11-7) لتتأهل "خفاجي" لمواجهة "العربي" في الدور التالي.

واستكمالًا لمنافسات السيدات، تغلبت اللاعبة الماليزية سيفاسانغاري سوبرامانيام المصنفة 13 عالميًا على اللاعبة إينيتا هوبتون من لاتفيا بنتيجة (3-0) وجاءت نتيجة الأشواط (11-6) (11-8) (11-8)، وفازت اللاعبة الأمريكية كارولين فوتس على اللاعبة الكندية نيكول بونيان بنتيجة (3-1)، وجاءت نتيجة الأشواط (11-9) (11-3) (6-11)(11-4) لتتأهل " سوبرامانيام" لمواجهة "فوتس" في الدور التالي.

بينما التقت اللاعبة اليابانية ساتومي واتانابي المصنفة 15 عالميًا مع اللاعبة إميلي ويتلوك من ويلز، وفازت "واتانابي" علي منافستها "ويتلوك" بنتيجة (3-0) وجاءت نتيجة الأشواط (14-12) (13-11) (11- 8)، وتغلبت اللاعبة الفرنسية ماري ستيفان على اللاعبة الماليزية عيناء أماني بنتيجة (3-1) بنتيجة أشواط (10-12) (11-7) (12-10)(11-7)، لتواجه "واتانابي" اللاعبة "ستيفان" في مواجهات الدور التالي.

وتغلبت اللاعبة المصرية كنزي أيمن على منافستها اللاعبة سلمى الطيب بنتيجة (3-2) وجاءت نتيجة الأشواط (12-10) (6-11) (11-8) (2- 11) (11-8).كما فازت اللاعبة الأمريكية سابرينا صبحي على اللاعبة الأنجليزية أليسيا ميد بنتيجة (3-0) وجاءت نتيجة الأشواط (11-7) (11-4) (11-6)، لتتأهل كلًا من "أيمن" و"صبحي" للمواجهة في الدور التالي.

والتقت اللاعبة الفرنسية ميليسا ألفيس مع اللاعبة المصرية نور أبو المكارم، وفازت "ميليسا" علي "نور" بنتيجة (3-1)، بنتيجة أشواط (11-5) (9-11) (11-2) (11-9). كما التقت اللاعبة المصرية هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالميًا مع اللاعبة الأنجليزية لوسي تورميل، وفازت "هانيا" علي اللاعبة "لوسي" بنتيجة (3-0) بنتيجة أشواط (11-4) (11-6) (11-5) لتتأهل "الحمامي" لمواجهة "ألفيس" في الدور التالي.

بينما فازت اللاعبة الانجليزية جورجينا كينيدي المصنفة 6 عالميًا على اللاعبة الماليزية ريتشل أرنولد بنتيجة (3-1) وجاءت نتيجة الأشواط (11-3) (11-5) (10-12)(11-5).كما تغلبت اللاعبة الماليزية أيرا عزمان على اللاعبة لوري روبرتس من ويلز بنتيجة (3-1) بنتيجة أشواط (11-8) (11-8) (10-12) (14-12)، لتتأهل "وكينيدي" و"عزمان" للمواجهة في الأدوار التالي.

وتغلبت اللاعبة المصرية هنا معتز على منافستها نادين شاهين بنتيجة (3-1) بنتيجة أشواط (11-4) (11-9) (10-12) (11-9)، لتتأهل "معتز" للدور التالي.

واختتمت مباريات السيدات بمباراة بين اللاعبة المصرية نوران جوهر المصنفة الثانية عالميًا واللاعبة إميليا سويني من فنلندا، حيث فازت "جوهر "على "سويني" بنتيجة (3-0) بنتيجة أشواط (11-2) (11-2) (11-1)، لتتأهل "جوهر" لمواجهة "معتز" في الدور التالي.

وتأتي استضافت شركة بالم هيلز لبطولة CIB العالم للإسكواش 2024 بنادي بالم هيلز الرياضي، تماشيًا مع استراتيجية شركة بالم هليز للاستثمار الرياضي، بهدف دعم اللاعبين المصريين والمساهمة في تعزيز مكانة مصر الريادية في رياضة الإسكواش ودعم المواهب في لعبة الأسكواش للتأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.