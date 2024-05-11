8 نصائح لتحسين وضعك العام وصحة العمود الفقري

نقضي الكثير من الوقت في الجلوس على المكاتب هذه الأيام، الأمر الذي قد يضر بظهورنا دون أن ندرك ذلك.

والعمود الفقري لدينا مهم لتثبيتنا بشكل مستقيم والسماح لنا بالتحرك ومن المهم أن تعتني بصحة عمودك الفقري في مكان العمل لأنها يمكن أن تسبب آلامًا وآلامًا ومشاكل أكبر إذا تم إهمالها.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، في عام 2020، سيعاني نحو 619 مليون شخص في جميع أنحاء العالم من آلام أسفل الظهر، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 843 مليون بحلول عام 2050 بسبب النمو السكاني والشيخوخة.

وLBP هو السبب الرئيسي للإعاقة على مستوى العالم ويؤثر على الأشخاص من جميع الأعمار، ويعاني معظمهم منه مرة واحدة على الأقل في حياتهم.

• قم بترتيب مساحة العمل الخاصة بك بشكل مريح لتجنب الضغط على ظهرك، مع كرسي يدعم أسفل ظهرك وشاشة على مستوى العين.

• حافظ على وضعية جيدة أثناء الجلوس، وحافظ على استقامة ظهرك، واسترخاء كتفيك، ومحاذاة رأسك مع عمودك الفقري.

• وفقا للدكتور راجاف سينجلا، استشاري أول في طب الأعصاب، Paras Health، Gurugram، "خذ فترات راحة منتظمة كل 45 دقيقة لتمارين التمدد، والتجول، وتحسين الدورة الدموية"

• قم بدمج تمارين التمدد والحركة في روتينك اليومي للحفاظ على مرونة العمود الفقري وقوته.

• استثمر في كرسي مكتب داعم مع دعم أسفل الظهر واستخدم وسادة لمزيد من الراحة.

• استخدم تقنيات الرفع المناسبة عند التعامل مع الأشياء، وثني الركبتين وإشراك العضلات الأساسية بدلًا من إجهاد ظهرك.

• حافظ على رطوبة جسمك وتناول نظامًا غذائيًا متوازنًا غنيًا بالعناصر الغذائية الصحية للعظام مثل الكالسيوم وفيتامين د للحفاظ على وزن صحي ودعم صحة العمود الفقري.

• حافظ على نشاطك من خلال ممارسة نشاط بدني منتظم مثل المشي أو السباحة أو اليوغا لتقوية العضلات التي تدعم عمودك الفقري.

ومن المهم أن تعتني بعمودك الفقري أثناء العمل حتى لا تشعر بالألم وتتمكن من العمل بشكل جيد، حيث يساعدك العمود الفقري الصحي على القيام بالأشياء كل يوم ويجعل حياتك أفضل.