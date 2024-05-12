خالد عباس يلتقي رجال الأعمال السعوديين بالعاصمة الإدارية الجديدة



استقبل المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وفد رفيع المستوى يضم 80 مشارك من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين، وذلك ضمن برنامج زيارتهم للعاصمة الإدارية الجديدة.



تأتي الزيارة في إطار حرص شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على دعوة واستضافة رجال الأعمال والمستثمرين العرب والشخصيات الهامة للترويج عن مشروعتها واستثماراتها والتعريف بأهم معالمها والتطورات التي تشهدها العاصمة.



هذا وقد استقبل المهندس خالد عباس وقيادات الشركة الوفد السعودي في ساحة الشعب أسفل أطول ساري علم في العالم حيث تم شرح عام للمنطقة واستعراض أهم المشروعات التي تم تنفيذها بالعاصمة ونسب الإنجاز والأعمال الجارية بها تلي ذلك زيارة منطقة المال والأعمال التي تضم مقر البنك المركزي والبورصة المصرية وعدد من البنوك ثم التوجه إلى مقر الشركة حيث تم عمل تقديم تفصيلي للمشروع مع استعراض للفرص الاستثمارية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في هذا السياق صرّح خالد عباس: "نحن سعداء باستقبال الوفد السعودي في العاصمة الإدارية الجديدة والزيارة تفتح افاق واسعة للتعاون المشترك وبوابة هامة للاستثمار السعودي في العاصمة الإدارية الجديدة ونحن ملتزمون بتوفير بيئة استثمارية مثمرة وانطباعاتهم عن العاصمة الإدارية تدعونا للفخر.

هذا وفي نهاية الزيارة قدّم رجال الأعمال السعوديين، الشكر لجميع فريق العمل القائم على هذه الزيارة، والتقطوا الصور التذكارية.