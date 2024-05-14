تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر



أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، وتم تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و660 شاحنة و510 سيارات بالإضافة إلى وصول وسفر 1100 راكب بموانئها.

وأوضحت الهيئة أن حركة الواردات شملت 3 آلاف طن بضائع، و283 شاحنة و498 سيارة ; فيما شملت حركة الصادرات 8 آلاف طن بضائع، و377 شاحنة، و12 سيارة.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال العبارة "أمل" ومغادرة سفينة "الحرية1" و"بوسيدون اكسبريس"، كما تم تداول 3600 طن بضائع و445 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية لأربع سفن، وهي: بريدج، وكوين نفرتيتى، وآور وآيلة.

كما شهد ميناء بورتوفيق اليوم استقبال السفينة درة جدة، وعلى متنها 470 سيارة قادمة من جدة.