رسميا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 thanwya في محافظة الإسماعيلية

تأتي امتحانات الثانوية العامة في مقدمة المحطات الهامة في حياة الطلاب، ومع اقتراب موعد الامتحانات، يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن تفاصيل الجدول ومواعيد الامتحانات.

ولذلك، قام الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإعداد واعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة للدور الأول لعام 2024.

ويهدف الجدول الجديد إلى توفير فرصة مناسبة للطلاب للمراجعة والاستعداد لكل مادة، بهدف تحسين أدائهم وتقليل التوتر المصاحب لفترة الامتحانات.

تمت مناقشة واعتماد الجدول الرسمي في اجتماع عقده الدكتور رضا حجازي مع اتحاد طلاب مصر في يوم الاثنين 4 مارس 2024، وتم نشره بشكل رسمي عبر بوابة الفجر الإلكترونية.

يتضمن جدول امتحانات الثانوية العامة للدور الأول لعام 2024 تفاصيل مواعيد الامتحانات لجميع المواد الدراسية، مع مراعاة الزمن المخصص للإجابة والمراجعة. وتهدف وزارة التربية والتعليم من خلال نشر فيديو توضيحي حول أسئلة الامتحانات وكتابة البيانات على ورقة الإجابة إلى تقديم الدعم والتوجيه للطلاب، بهدف ضمان أدائهم الأمثل في الامتحانات.

وتأتي مبادرة تحديد مواعيد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك، وبدء امتحانات المواد المضافة للمجموع بعد العيد، بهدف إعطاء الطلاب فرصة كافية لإجراء المراجعات اللازمة قبل بدء الامتحانات الأساسية.

وقد تم توفير المدة الزمنية الكافية لكل شعبة على حدة في جدول الامتحانات، بهدف إتاحة الفرصة للطلاب للمراجعة قبل امتحان كل مادة.

وتتخذ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراءات مكثفة وتطورات لمواجهة ظاهرة الغش بكافة أشكاله خلال امتحانات الثانوية العامة للعام الحالي.

محظورات امتحانات الثانوية العامة 2024