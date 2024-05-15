رسميا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 thanwya في محافظة الإسماعيلية
تأتي امتحانات الثانوية العامة في مقدمة المحطات الهامة في حياة الطلاب، ومع اقتراب موعد الامتحانات، يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن تفاصيل الجدول ومواعيد الامتحانات.
ولذلك، قام الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإعداد واعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة للدور الأول لعام 2024.
ويهدف الجدول الجديد إلى توفير فرصة مناسبة للطلاب للمراجعة والاستعداد لكل مادة، بهدف تحسين أدائهم وتقليل التوتر المصاحب لفترة الامتحانات.
تمت مناقشة واعتماد الجدول الرسمي في اجتماع عقده الدكتور رضا حجازي مع اتحاد طلاب مصر في يوم الاثنين 4 مارس 2024، وتم نشره بشكل رسمي عبر بوابة الفجر الإلكترونية.
يتضمن جدول امتحانات الثانوية العامة للدور الأول لعام 2024 تفاصيل مواعيد الامتحانات لجميع المواد الدراسية، مع مراعاة الزمن المخصص للإجابة والمراجعة. وتهدف وزارة التربية والتعليم من خلال نشر فيديو توضيحي حول أسئلة الامتحانات وكتابة البيانات على ورقة الإجابة إلى تقديم الدعم والتوجيه للطلاب، بهدف ضمان أدائهم الأمثل في الامتحانات.
وتأتي مبادرة تحديد مواعيد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك، وبدء امتحانات المواد المضافة للمجموع بعد العيد، بهدف إعطاء الطلاب فرصة كافية لإجراء المراجعات اللازمة قبل بدء الامتحانات الأساسية.
وقد تم توفير المدة الزمنية الكافية لكل شعبة على حدة في جدول الامتحانات، بهدف إتاحة الفرصة للطلاب للمراجعة قبل امتحان كل مادة.
وتتخذ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراءات مكثفة وتطورات لمواجهة ظاهرة الغش بكافة أشكاله خلال امتحانات الثانوية العامة للعام الحالي.
محظورات امتحانات الثانوية العامة 2024
- تجنب تظليل أكثر من دائرة في اختيار الإجابة الصحيحة لنفس السؤال.
- عدم الكتابة في إجابات أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 المقالية.
- تجنب وضع أي علامات في ورقة إجابة امتحانات الثانوية العامة 2024.
- عدم حيازة التليفون المحمول داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2024.
- يجب كتابة بيانات الطالب ورقم نموذج أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024.
- عدم كتابة عبارات خارج سياق الإجابة عن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024.
- يحظر على الطالب ترك بياناته فارغه بورقة الإجابة لأ، ذلك يؤدي إلى رسوبه فى المادة.
- في حالة حيازة الهاتف المحمول، يتم تحرير محضر غش وتوقيع عقوبة الحرمان من الامتحان.
- تجنب ترك ورقة إجابة امتحانات الثانوية العامة 2024 فارغة دون اختيار الإجابة عن أي من الأسئلة.
- يحظر على الطالب القيام بأى أعمال شغب من شأنها الإخلال بأعمال امتحانات الثانوية العامة 2024.
- يحظر على الطالب تدوين أو كتابة اى علامات كراسات الإجابة وخاصة فى الاسئلة المقالية تكشف عن هويته لدى مقدر الدرجات.
- يحظر على الطالب التأخر عن موعد بدء الامتحان بحد أقصى 20 دقيقة من بدء الامتحان إذا كان هناك عذر مقبول يقبله رئيس اللجنة.
- يحظر على الطالب عند الإجابة عن الأسئلة الاختيارية فى البابل شيت أن يقوم بالتظليل على أكثر من اختيار أو دائرة لإنه فى هذه الحالة يحرم من درجة السؤال.