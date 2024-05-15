موعد مباراة تشيلسي وبرايتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
تشيلسي
تشيلسي

يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي كرة القدم الإنجليزية عن موعد مباراة تشيلسي وبرايتون في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

موعد مباراة تشيلسي وبرايتون في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام مباراة تشيلسي وبرايتون يوم الأربعاء 15 مايو 2024 على إستاد فالمر معقل برايتون وذلك ضمن منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات SSC 1 السعودية بنقل أحداث المباراة.

فاز تشيلسي على نوتنيجهام فورست بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي بينما تعادل برايتون مع نيوكاسل يونايتد بهدف لكل منهما في نفس الجولة.

يحتل تشيلسي المركز السابع برصيد 57 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي بينما يحتل برايتون المركز العاشر برصيد 48 نقطة.

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موقف تشيلسي وبرايتون في جدول الدوري الإنجليزي

احتل تشيلسي المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 44 نقطة حصدها من 30 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 11 مباراة وخسر 16 مباراة.

في حين احتل برايتون المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 62 نقطة حصدها من 30 مباراة، حيث فاز في 18 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 12 مباراة.

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