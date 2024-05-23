استدعاء "الموقوف".. قائمة إيطاليا المبدئية لبطولة كأس أمم أوروبا 2024

الفجر الرياضي
إيطاليا
إيطاليا

أعلن المدير الفني لمنتخب إيطاليا، لوتشيانو سباليتي، عن قائمة اللاعبين المبدئية، التي تستعد لبطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

 قائمة إيطاليا المبدئية لبطولة كأس أمم أوروبا 2024

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس أمم أوروبا 2024 يوم 14 يونيو وتستمر لمدة شهر في ألمانيا، وذلك بمشاركة 24 منتخبًا.

وشهدت القائمة التي تضم 31 لاعبًا استبعاد 4 لاعبين قبل يوم 7 يونيو المقبل، حيث جاءت قائمة إيطاليا الأولية لـكأس أمم أوروبا 2024 كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما لاعب باريس سان جيرمان، أليكس ميريت لاعب نابولي، إيفان بروفيديل لاعب لاتسيو، جولييلمو فيكاريو لاعب توتنهام.

خط الدفاع: فرانشيسكو أتشيربي لاعب إنترميلان، أليساندرو باستوني لاعب إنتر ميلان، راؤول بيلانوفا لاعب تورينو، أليساندرو بونجيورنو لاعب تورينو، ريكاردو كالافيوري لاعب بولونيا، أندريا كامبياسو لاعب يوفنتوس، ماتيو دارميان لاعب إنتر ميلان، جيوفاني دي لورينزو لاعب نابولي، فيديريكو ديماركو لاعب إنتر ميلان، جيانلوكا مانشيني  لاعب روما، جورجيو سكالفيني  لاعب أتالانتا.

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خط الوسط: نيكولو باريلا  لاعب إنتر ميلان، برايان كريستانتي لاعب روما، نيكولو فاجيولي لاعب يوفنتوس، مايكل فولورونشو لاعب هيلاس فيرونا، دافيدي فراتيسي لاعب إنتر، جورجينيو لاعب آرسنال، لورينزو بيليجريني لاعب روما، صامويل ريتشي لاعب تورينو.

خط الهجوم: فيديريكو كييزا لاعب يوفنتوس، ستيفان الشعراوي لاعب روما، ريكاردو أورسوليني لاعب بولونيا، جياكومو راسبادوري لاعب نابولي، ماتيو ريتيجي لاعب جنوى، جيانلوكا سكاماكا لاعب أتالانتا، ماتيا زاكاجني لاعب لاتسيو.
 

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