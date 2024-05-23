جوميز: لا أستطيع التحكم فيما يدور في عقل كل لاعب فيما يخص الاحتفال بالكونفدرالية

الفجر الرياضي
جوزيه جوميز
جوزيه جوميز

أكد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الأبيض لم يقدم الأداء المنتظر منه في الشوط الأول أمام مودرن فيوتشر في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

جوميز: لا أستطيع التحكم فيما يدور في عقل كل لاعب فيما يخص الاحتفال بالكونفدرالية

وقال المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "الفريق لم يقدم الأداء المنتظر منه في الشوط الأول، ولم يكن يستحق التسجيل في الشوط الأول".

وأضاف: "الفريق بدأ الشوط الثاني بشكل أفضل، وسنحت لنا عدة فرص ولم ننجح في استغلالها للتسجيل".

وواصل:" لا أستطيع التحكم فيما يدور في عقل كل لاعب فيما يخص الاحتفال ببطولة الكونفدرالية، والزمالك كان أفضل في الشوط الثاني وسيطر على مجريات اللقاء".

وقال المدير الفني:" أحاول أن أكون هادئًا في تصريحاتي عقب المباريات ولكن هناك ركلة جزاء غير محتسبة في لقاء سموحة الماضي، وبعدما احتسبها الحكم تم إلغائها بقرار من حكم الفيديو".

وواصل: "في لقاء مودرن فيوتشر اليوم الزمالك له ضربة جزاء واضحة لصالح مصطفى شلبي، ولا بد أن تساعد تقنية الفيديو، حكم اللقاء لتحقيق العدالة بين جميع الفرق".

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

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وأضاف المدير الفني: "لا نتحدث عن الملاعب ولن نخلق حجج بعد التعادل في لقاء اليوم، وكان يجب أن يخوض الفريق اللقاء بنفس المستوى الذي ظهر عليه في الشوط الثاني".

وقال جوميز:  "أحمد فتوح خاض لقاء نهضة بركان مصابًا ولم يستطع التواجد في لقاء مودرن فيوتشر في حين أن مصطفى الزناري مازال يخضع لبرنامجه التأهيلي، وشيكابالا يواصل برنامجه العلاجي للتعافي من الإصابة.

وفيما يخص استبعاد محمد عاطف أوضح المدير الفي أنه لا يستطيع ضم كل اللاعبين المتاحين والدليل على ذلك أن محمود علاء وترافيس ومهاب ياسر وإيشو مستبعدون من القائمة.

وتعادل فريق الزمالك مع مودرن فيوتشر بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 25 نقطة.
 

الزمالك فيوتشر الزمالك وفيوتشر فيوتشر والزمالك مصطفي شلبي

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