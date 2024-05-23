نتيجة وملخص أهداف مباراة النصر ضد الرياض في الدوري السعودي

الفجر الرياضي
النصر
النصر

انتهت منذ قليل أحداث مباراة النصر والرياض بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب "الأمير فيصل بن فهد"، ضمن منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين من الدوري السعودي.

أهداف مباراة النصر ضد الرياض في الدوري السعودي

افتتح أوتافيو مونتيرو أول أهداف اللقاء لصالح النصر في الدقيقة 14، بعد ركلة ركنية على يمين منطقة جزاء الرياض، نفذها مارسيلو بروزوفيتش بتمريرة إلى زميله أوتافيو الذي سدد تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بقدم مدافع الرياض وسكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وتعادل أندريه جراي لصالح فريقه الرياض في الدقيقة 26، بعد تمريرة من يحي الشهري إلى زميله جرائم الذي سدد كرة رائعة من على حدود منطقة الجزاء، مرت من فوق الحارس دافيد أوسبينا وسكنت الشباك.

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وأحرز محمد آل عقيل الهدف الثاني لصالح الرياض في الدقيقة 1+45، بعد تمريرة رائعة من يحي الشهري إلى آل عقيل الذي استقبلها بضربة مزدوجة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يمين الحارس دافيد أوسبينا.

وسجل مشاري النمر الهدف الثاني والتعادل لصالح النصر في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 7+90، بعد تسديدة من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.
 

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