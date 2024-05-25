كريسبو يقطع وعدًا لجماهير العين قبل نهائي دوري أبطال آسيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أكد المدير الفني لفريق العين، الأرجنتيني هيرنان كريسبو، جاهزية فريقه لخوض إياب نهائي دوري أبطال آسيا، السبت، أمام يوكوهاما الياباني على إستاد هزاع بن زايد.

كريسبو يقطع وعدًا لجماهير العين قبل نهائي دوري أبطال آسيا

وقال كريسبو خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم: "فخورون باللعب في إستاد هزاع بن زايد في إياب نهائي دوري أبطال آسيا ونتطلع إلى حصد اللقب لإسعاد محبي الكرة الاماراتية".

txt

تير شتيجن ينفي تورطه في إقالة تشافي من منصبه

txt

بعد إقالة تشافي.. لابورتا يناقش لاعبي برشلونة حول هوية المدرب الجديد للبلوجرانا

وأضاف: "سنخوض التحدي الكبير على أرضنا وبين جماهيرنا، وليس أمامنا خيار سوى الفوز وحصد اللقب".
وأشار المدرب، إلى "أنه لن يتحدث عن استراتيجية لعب الفريق والتي سيكتشفها الجميع غدًا، معبرًا عن فخره بجميع لاعبي الفريق، وهداف المسابقة حتى الآن سفيان رحيمي".

من جانبه أكد لاعب العين، بندر الأحبابي، "أنه وزملاءه لا يفكرون في مسأل تأثير الطقس على الفريق الياباني، إذ يحرص الجميع على إظهار أفضل ما لديه من أجل حصد اللقب".
وقال: "لا ضغوط على العين، حتى وإن كنا متأخرين بهدف في الذهاب، ففي كرة القدم يمكننا العودة في 10 دقائق، اذ أننا نخوض اللقاء على أرضنا ووسط جماهيرنا، وعازمون على اسعاد الجميع".

 

مواد متعلقة

في ليلة تكريم إسماعيل مطر.. الوحدة يتعادل مع خورفكان

عاجل.. مانشستر يونايتد يحسم مصير تين هاج
ads
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل | حقيقة صدور قرار بشأن وقف الافراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي

أمل تجدد وحلم تحقق.. "توشكى" أكبر مشروع لاستصلاح الأراضي الزراعية في الشرق الأوسط

عاجل.. أول رد من سيد عبد الحفيظ على أزمة الشناوي

عاجل... بعد قتله ٣ سيدات القبض علي سفاح التجمع الخامس

تشكيل مواجهة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال افريقيا والقنوات الناقلة

عاجل| أول تعليق من محمد شبانة بعد نشر إسرائيل صورته كأحد قادة القسام

عاجل.. صدام أول بين جوميز وناصر ماهر بعد سقوط الزمالك

موعد مباراة العين ويوكوهاما في نهائي دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة