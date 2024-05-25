أكد المدير الفني لفريق العين، الأرجنتيني هيرنان كريسبو، جاهزية فريقه لخوض إياب نهائي دوري أبطال آسيا، السبت، أمام يوكوهاما الياباني على إستاد هزاع بن زايد.

كريسبو يقطع وعدًا لجماهير العين قبل نهائي دوري أبطال آسيا

وقال كريسبو خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم: "فخورون باللعب في إستاد هزاع بن زايد في إياب نهائي دوري أبطال آسيا ونتطلع إلى حصد اللقب لإسعاد محبي الكرة الاماراتية".

وأضاف: "سنخوض التحدي الكبير على أرضنا وبين جماهيرنا، وليس أمامنا خيار سوى الفوز وحصد اللقب".

وأشار المدرب، إلى "أنه لن يتحدث عن استراتيجية لعب الفريق والتي سيكتشفها الجميع غدًا، معبرًا عن فخره بجميع لاعبي الفريق، وهداف المسابقة حتى الآن سفيان رحيمي".

من جانبه أكد لاعب العين، بندر الأحبابي، "أنه وزملاءه لا يفكرون في مسأل تأثير الطقس على الفريق الياباني، إذ يحرص الجميع على إظهار أفضل ما لديه من أجل حصد اللقب".

وقال: "لا ضغوط على العين، حتى وإن كنا متأخرين بهدف في الذهاب، ففي كرة القدم يمكننا العودة في 10 دقائق، اذ أننا نخوض اللقاء على أرضنا ووسط جماهيرنا، وعازمون على اسعاد الجميع".