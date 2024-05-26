“القسام” تعلن أسر جنود إسرائيليين شمال غزة.. وجيش الاحتلال ينفي

عربي ودولي
جنود إسرائيليين
جنود إسرائيليين

أعلنت كتائب القسام عن أسر عدد من الجنود الإسرائيليين خلال عملية في شمال قطاع غزة.

وقال الناطق باسم «القسام»، أبو عبيدة، أن «مقاتلي كتائبنا نفذوا عملية مركبة عصر السبت شمال القطاع حيث استدرجوا قوة إسرائيلية لأحد الأنفاق بمخيم جباليا».

كما تحدث عن قيام مقاتلي «القسام» بـ«عشرات العمليات ضد القوات الإسرائيلية على مدار أكثر من أسبوعين في رفح وبيت حانون».

في المقابل، نفى الجيش الإسرائيلي أسر «القسام» لجنود إسرائيليين في جباليا.

وذكر في بيان: «يوضح الجيش الإسرائيلي أنه لا وجود لأي واقعة اختطف خلالها جندي».

الجنود الإسرائيليين القسام غوت حماس
ads
ads

الأكثر قراءة

"الأحمر بطلا للمرة 12".. مشاهدة ملخص مباراة الأهلي والترجي يوم السبت 25-5-2024 في نهائي أفريقيا

شاهد الملخص فيديو.. نسر الأهلي يُحلق فى سماء أفريقيا ويحصد النجمة الأفريقية 12 على حساب الترجي

شاهد ملخص فوز الأهلي على الترجي وتتويجه بدوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 (فيديو)

ملخص أهداف ونتيجة مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024 (فيديو)

شاهد فيديو أهداف مباراة الأهلي × الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024

"الضربة القاضية".. الأهلي يدمر الترجي في إياب نهائي أفريقيا.. شاهد ماذا حدث بالفيديو؟

ملخص ونتيجة مباراة الأهلي ضد الترجي.. شاهد ما حدث في ستاد القاهرة فيديو

عاجل.. أول رد من مصطفى شوبير عن أزمته مع محمد الشناوي