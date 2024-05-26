ناقد فني يروي انبهار أم كلثوم بعزف جمال سلامة

قال الناقد الفني أشرف عبد الرحمن، إن الموسيقار جمال سلامة حدوتة كبيرة من أحد وأبرز الموسيقيين الذين ظهروا في حقبته، فهو مدرسة مختلفة عن المدارس السابقة.

وأوضح عبد الرحمن، في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن جمال سلامة كان عازف بيانو بارع، فهو دارس الموسيقى منذ نعومة أظافره، ثم درس التأليف الموسيقى فى كونسرفتوار روسيا.

وعن عزفه لكوكب الشرق، كشف الناقد الفني، أنه في سن السابعة عشر من عمر الموسيقار جمال سلامة، عرض عليه، العزف أمام أم كلثوم، التي انبهرت بعزفه أثناء البروفة، واختلافه عن الجميع..

الموسيقار جمال سلامة، من مواليد الإسكندرية 5 أكتوبر 1945،‏ نشأ فى عائلة فنية، فوالده حافظ أحمد سلامة كان مؤلفًا للموسيقى السيمفونية، وكان أخوه ملحنًا وعازفًا لآلة الأكورديون بفرقة سيدة الغناء العربي أم كلثوم، وباقي عائلته الفنية كانوا يعملون بالمجال الفني.

درس جمال سلامة الموسيقى منذ الصغر وتخصص في آلة البيانو ثم التأليف الموسيقى في كونسرفتوار القاهرة بأكاديمية الفنون على يدى نخبة ممتازة من أفضل الأساتذة المصريين والأجانب.

‏كما درس في كونسرفتوار تشايكوفسكي بموسكو، وحاز منها على أعلى شهادة في التأليف الموسيقي المعادلة لدرجة الدكتوراه. ‏

‏

حصل على دبلوم المعهد القومي العالي للموسيقى من كونسرفتوار القاهرة، وعمل عضو هيئة تدريس كونسرفتوار القاهرة بأكاديمية الفنون، كما شغل عضوية لجنة الموسيقى بالمجلس الأعلى للثقافة، وتولى قيادة الفرقة القومية للفنون الشعبية.