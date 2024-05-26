ناقد فني يروي انبهار أم كلثوم بعزف جمال سلامة


 

 

قال الناقد الفني أشرف عبد الرحمن، إن الموسيقار جمال سلامة حدوتة كبيرة من أحد وأبرز الموسيقيين الذين ظهروا في حقبته، فهو مدرسة مختلفة عن المدارس السابقة.

 

وأوضح عبد الرحمن، في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن جمال سلامة كان عازف بيانو بارع، فهو دارس الموسيقى منذ نعومة أظافره، ثم درس التأليف الموسيقى فى كونسرفتوار روسيا.

 

وعن عزفه لكوكب الشرق، كشف الناقد الفني، أنه في سن السابعة عشر من عمر الموسيقار جمال سلامة، عرض عليه، العزف أمام أم كلثوم، التي انبهرت بعزفه أثناء البروفة، واختلافه عن الجميع..

 

الموسيقار جمال سلامة، من مواليد الإسكندرية 5 أكتوبر 1945،‏ نشأ فى عائلة فنية، فوالده حافظ أحمد سلامة كان مؤلفًا للموسيقى السيمفونية، وكان أخوه ملحنًا وعازفًا لآلة الأكورديون بفرقة سيدة الغناء العربي أم كلثوم، وباقي عائلته الفنية كانوا يعملون بالمجال الفني.

 

درس جمال سلامة الموسيقى منذ الصغر وتخصص في آلة البيانو ثم التأليف الموسيقى في كونسرفتوار القاهرة بأكاديمية الفنون على يدى نخبة ممتازة من أفضل الأساتذة المصريين والأجانب.

 ‏كما درس في كونسرفتوار تشايكوفسكي بموسكو، وحاز منها على أعلى شهادة في التأليف الموسيقي المعادلة لدرجة الدكتوراه. ‏ 

حصل على دبلوم المعهد القومي العالي للموسيقى من كونسرفتوار القاهرة، وعمل عضو هيئة تدريس كونسرفتوار القاهرة بأكاديمية الفنون، كما شغل عضوية لجنة الموسيقى بالمجلس الأعلى للثقافة، وتولى قيادة الفرقة القومية للفنون الشعبية.

 

ads
ads

الأكثر قراءة

"الأحمر بطلا للمرة 12".. مشاهدة ملخص مباراة الأهلي والترجي يوم السبت 25-5-2024 في نهائي أفريقيا

شاهد الملخص فيديو.. نسر الأهلي يُحلق فى سماء أفريقيا ويحصد النجمة الأفريقية 12 على حساب الترجي

شاهد ملخص فوز الأهلي على الترجي وتتويجه بدوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 (فيديو)

ملخص أهداف ونتيجة مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024 (فيديو)

شاهد فيديو أهداف مباراة الأهلي × الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024

"الضربة القاضية".. الأهلي يدمر الترجي في إياب نهائي أفريقيا.. شاهد ماذا حدث بالفيديو؟

ملخص ونتيجة مباراة الأهلي ضد الترجي.. شاهد ما حدث في ستاد القاهرة فيديو

فليك يحدد صفقة برشلونة الأولى في الميركاتو الصيفي