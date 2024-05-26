شروط وضوابط جديدة للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي.. تفاصيل تحديث قواعد برنامج "سكن لكل المصريين"

أخبار مصر
بوابة الفجر

 بعد إعلان موافقة مجلس الوزراء على الضوابط الجديدة لشقق الإسكان الاجتماعي، تزايد اهتمام المواطنين بمعرفة أهم الشروط والضوابط الخاصة ببرنامج طرح الوحدات السكنية التابعة للإسكان الاجتماعي. 

وافق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 11/24/2024 بتاريخ 12 مارس 2024، والذي يتضمن تحديث بعض قواعد التخصيص والتقديم على الوحدات السكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين" والإجراءات المنظمة لها.

قواعد الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي

شملت التحديثات في القرار ما يلي:

1. **قواعد التقديم على المشروعات والفرز**
2. **تقديم طلبات التظلم**
3. **قواعد حساب وترتيب الأولويات والتخصيص**
4. **قواعد تعديل التخصيص للحالات المرضية وذوي الهمم**
5. **قواعد تبديل الوحدة السكنية المُخصصة**
6. **تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية**

برنامج "سكن لكل المصريين" لمحدودي الدخل

جاءت هذه التحديثات بناءً على تحليل البيانات المتاحة لطلبات وشكاوى المواطنين التي يتلقاها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. تهدف التحديثات إلى تطوير إجراءات العمل لتيسيرها على المواطنين، بما يتماشى مع رؤية الدولة 2030 للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري من خلال توفير مسكن مناسب وتحسين مستوى المعيشة، مع التركيز على مبادئ العدالة وضبط النمو السكاني ومنح مزايا تفضيلية للأسر الأقل عددًا.

رابط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

يمكن للمواطنين التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي مباشرة عبر هذا الرابط: [رابط التقديم](https://cservices.shmff.gov.eg/)

خطوات التقديم:

1. إدخال البيانات المطلوبة وإرفاق البطاقة الشخصية.
2. حجز الدور المرغوب فيه (أرضي / متكرر / أخير).
3. الضغط على "أرغب في التقدم"، ثم تظهر استمارة التقديم وبها كود الحجز.
4. طباعة الاستمارة والتوقيع عليها ورفعها على الموقع الإلكتروني.
5. سداد جدية الحجز من خلال بنك التعمير والإسكان.
6. إرفاق مستند تحويل مبلغ جدية الحجز على الموقع الرسمي.

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