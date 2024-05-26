يرى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، أن توني كروس حظى بوداع مستحق، خلال مباراته الأخيرة في معقل الملكي "سانتياجو برنابيو"، مساء أمس السبت، والتي انتهت بالتعادل السلبي مع ريال بيتيس في ختام الليجا.

انشيلوتي يعلق على وداعية توني كروس

وقال أنشيلوتي، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كل المدريديين متأثرون باعتزال كروس.. إنه واحد من أعظم اللاعبين، وينهي مسيرته في القمة.. إنه أسطورة، وقد حظي بوداع يستحقه".

وأضاف الإيطالي: "ما فعله كروس في هذا النادي استثنائي، ومن الصعب القيام بما هو أفضل منه.. القرار قوي جدا، حيث لم يتوقعه أي شخص.. أن يودع بهذه الطريقة، يعني أنه شخصية عظيمة.. إنه أحد الشخصيات الكبرى في كرة القدم".

وعن البديل المحتمل لكروس، أجاب أنشيلوتي: "لا يوجد لاعب بخصائصه في السوق، ولا في المجموعة.. يجب أن نستبدله بطريقة مختلفة".

وأردف: "لدينا لاعبو خط وسط بجودة عالية، وسنضطر لتكييف اللعب مع خصائص اللاعبين الذين نملكهم، والتي تختلف عن خصائص كروس.. بيلينجهام كلما كان أقرب إلى منطقة الجزاء، كان أفضل".

وبخصوص نهائي دوري الأبطال، المقرر أمام بوروسيا دورتموند السبت المقبل، قال: "لدينا أسبوع للاستمتاع، للتحضير بشكل كامل، وسنصل في أفضل حال لمحاولة الفوز.. لدي بعض الشكوك، النقاشات التي تقومون بها تعجبني (يقصد الصحفيين)".

