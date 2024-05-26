حقق باريس سان جيرمان الثلاثية المحلية بعد فوزه على أولمبيك ليون 2-1 في نهائي كأس فرنسا في ختام الموسم الحالي.

باريس سان جيرمان يحرز لقب كأس فرنسا للمرة الـ15 في تاريخه

وسجل عثمان ديمبيلي وفابيان رويز لصالح باريس سان جيرمان، ليقودا إلى الفوز بكأس فرنسا للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، وهو السابع له في 8 نهائيات.

وفاز باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي في أبريل، وضمن ليون بشكل ملحوظ مكانًا في الدوري الأوروبي.

وبدأت المباراة قوية بعدة فرص لصالح ليون للوكاس بيرالدو وبرادلي باركولا وسعيد بن رحمة، قبل أن يتقدم ديمبيلي برأسية في الشباك عرضية نونو مينديز في الدقيقة 22.

وضاعف رويز تقدم باريس سان جيرمان بعد 12 دقيقة، وأهدر كيليان مبابي في مباراته الأخيرة مع باريس سان جيرمان، فرصًا لتوسيع الفارق قبل أن تقلص رأسية أوبراين القوية من ركلة ركنية ريان شرقي الفارق في الدقيقة 55.

وضغط ليون بقوة من أجل إدراك التعادل، حيث تصدى جيانلويجي دوناروما برأسية نيكولاس تاجليافيكو ببراعة، وكانت تسديدات ألكسندر لاكازيت وأوبراين قريبة من المرمى.

وصمد باريس سان جيرمان أمام الهجوم ليحقق أول لقب له في كأس فرنسا منذ عام 2021 ويضاف إلى لقب الدوري الفرنسي، ليواصل هيمنته على كرة القدم الفرنسية.