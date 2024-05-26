بعد التوتر الأخير.. حسام حسن يتحدث عن علاقته مع محمد صلاح

الفجر الرياضي
حسام حسن
حسام حسن

تحدث حسام حسن مدرب منتخب مصر، عن علاقته بمحمد صلاح قبل مباراتي  بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال مدرب منتخب مصر في تصريحات خاصة لموقع “فيفا”: “كل مدرب له أسلوبه الخاص، ولكن في كل مرة يجتمع فيها الفريق، تواجه ظروفًا فريدة. على سبيل المثال، بالنسبة لمباريات مارس، افتقدنا محمد صلاح، أحد أهم لاعبي المنتخب الوطني. وكان من الممكن أن يمنح الفريق مع أحمد سيد زيزو ورمضان صبحي ومحمد الشناوي وآخرين دفعة كبيرة للفريق".

موعد إعلان قائمة منتخب مصر لتصفيات كأس العالم

كشف الحساب الرسمي الخاص بمنتخب مصر، موعد إعلان حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، قائمة الفراعنة التي ستواجه بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأعلن الحساب االرسمي عبر منصة “إكس” أنه سيتم الكشف قائمة منتخب مصر لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية يوم الأحد المقبل، يتوقع أن تحمل هذه القائمة بعض المفاجآت، حيث يُتوقع عودة قائد الفراعنة، محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، للتواجد في القائمة لأول مرة تحت قيادة المدرب حسام حسن.

تصفيات كاس العالم حسام حسن بوركينا فاسو غينيا بيساو محمد صلاح

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