في مباراته الوداعية.. تشافي يستدعي 21 لاعبًا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

استدعى مدرب برشلونة تشافي هرنانديز جميع اللاعبين المتاحين تحت إمرته، استعدادًا لخوض آخر مباراة له مع الفريق، اليوم الأحد أمام إشبيلية في ملعب سانشيز بيثخوان.

في مباراته الوداعية.. تشافي يستدعي 21 لاعبًا

غاب كل من المدافع أليخاندرو بالدي ولاعبي الوسط فرينكي دي يونغ وبابلو بايز غافيرا "غافي" للإصابة، عن القائمة المكونة من 21 لاعبًا.

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وجاءت قائمة تشافي لمباراة برشلونة وإشبيلية لتشمل حراس المرمى تير شتيغن وإينياكي بينيا وكوتشين، والمدافعين أراوخو وكوندي وكوبارسي وهكتور فورت وإينييجو مارتينيز وكانسيلو وكريستينسن، ولاعبي الوسط سيرجي روبرتو وروميو وغندوغان وفرمين وبدري، والمهاجمين رافينيا وجواو فيلكس وفيتور روكي وليفاندوفسكي وفيران توريس ولامين يامال.

 

تشاف برشلونة الدوري الاسباني الليجا اشبييلة

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