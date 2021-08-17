عادل حمودة عن مشروعات العشوائيات: إنجاز غير مسبوق

قال الكاتب الصحفي الكبير عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن الحديث عن مواجهة العشوائيات يرجع تاريخه لأكثر من 40 سنة.



وقال "حمودة" خلال حواره ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "CBC"، اليوم الإثنين إن الدكتور ميلاد حنا طرح هذه المشكلة وتكلفتها وأنها تحتاج إلى أراضي وبنية تحتية وأموال للبناء، معلقا: "هذه التكلفة إذا لم تكن هناك إيمان من الدولة بأن هذا حقا للمواطن البسيط، فستتحجج الدولة بفكرة أسفين جدا الميزانية لا تسمح أو بناء 4 عمارات ونعمل عليهم مولد.



وتابع: "الإنجاز الذي حدث غير مسبوق ليس في مصر في فقط وإنما في أى دول كانت تعاني من العشوائيات"، موضحا أن الدولة لم تبخل على الإنسان البسيط وبالتالي هذا تغيير في قيمة الإنسان وحقوق الإنسان خاصة أن حق السكن هو أول حق من حقوق الإنسان".



وبين رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر أن حق الإنسان في مكان أمن حق طبيعي وضروري وهذا ما فعلته الدولة المصرية.

