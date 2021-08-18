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موقف طلائع الجيش من انتقال لاشين للزمالك

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 02:06 م
طلائع الجيش
طلائع الجيش
أمل الحلفاوي
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كشف أحمد المهدي، مدير الكرة بنادي طلائع الجيش، موقف ناديه من انتقال مهند لاشين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى الزمالك، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المهدي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "طلائع الجيش لن يقف أمام رغبة أي لاعب، وانتقال مهند لاشين للزمالك في يد إدارة النادي".

وتابع، "طلائع الجيش مؤسسة عسكرية، وهدفنا هو المنافسة بشرف أمام جميع الأندية في الدوري".

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، تعادل سلبيًا أمام الأهلي، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.

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