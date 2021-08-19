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"الأزهري" يفاجئ طالبة متفوقة على الهواء: سأحقق أمنيتك

الخميس 19/أغسطس/2021 - 06:41 ص
بوابة الفجر
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وجه الشيخ أسامة الأزهري، مستشار الرئيس للشئون الدينية، رسالة إلى الطالبة علياء ياسر، الثانية على الثانوية الأزهرية، بأنه سيقوم بالتكفل بكل ما تحتاجه من كتب ومراجع ومصادر بعد التحاقها بكلية الشريعة الإسلامية.

وقال "الأزهري" في حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء ردًا على مقطع فيديو ذكرت فيه أنها تريد مقابلته "سوق أحقق أمنيتك بما لا تتصورينه وانتظري المفاجأة".

وأضاف "سوف أرتب لها خلال أيام العمرة وأحقق أمنية أهلها، وحتى حصولها على الدكتوراه من الكلية سأقوم بالتكفل بكل ما تحتاجه من مراجع وكتب ومصادر".

واختتم حديثه بتوجيه التهنئة إلى طلبة الثانوية العامة، مستطردًا "هؤلاء الطلبة هم أمل هذا البلد وأملنا جميعًا"، موجهًا رسالة إلى لغير الناجحين وأصحاب المجاميع الضعيفة بعدم اليأس والمحاولة من جديد لتحقيق النجاح.

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بوابة الفجر الفجر الثانويه العامة الثانوية الأزرهية أسامة الأزهري

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