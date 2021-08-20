Advertisements

رئيس الوزراء الإسرائيلي يتلقى الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 11:45 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الجمعة، الجرعة الثالثة من لقاح كورونا.

وكتب المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، أوفير جندلمان، على حسابه في "تويتر: "رئيس الوزراء بينيت تلقى تطعيم هذا الصباح بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا".

ونقل عن تصريح بينيت: "إذا اخذتم المطعوم بالجرعة الثالثة نستطيع الامتناع عن فرض الإغلاق الرابع. نستطيع أن نتغلب معا على الجائحة وهذا في متناول اليد. إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي توفر لمواطنيها الجرعة الثالثة".

وبدأت إسرائيل في 30 يوليو الماضي، في إعطاء الجرعة الثالثة من لقاح "فايزر" للسكان الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، وتم تطعيمهم قبل 5 أشهر بالجرعة الثانية، واعتبارا من 13 أغسطس الجاري تم تخفيض العمر إلى 50 عاما. ووافقت الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، على توصية لجنة خبراء الوزارة حول تخفيض العمر الأدنى لتلقي الجرعة الثالثة من لقاح "فايزر" ضد كورونا إلى 40 عاما.

الكلمات المفتاحية

رئيس الوزراء الإسرائيلي اسرائيل

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأت مدوية في قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

مجزرة في الأهلي.. تعرف على الراحلين عن القلعة الحمراء في الميركاتو

منذ حوالي 7 ساعات

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

عقبة وحيدة أمام مبابي للانتقال لريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

منذ يوم

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وزير التعليم يحذر من تغيير نتائج الثانوية العامة على "السوشيال ميديا"

منذ حوالي 6 ساعات

أول تصريح من الإعلامي وائل الإبراشي بشأن عودته للشاشة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يحسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 55 دقيقة

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

منذ حوالي 15 ساعة

مبابي يكشف للخليفي موقفه من ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

انهيار عمارة مأهولة بالسكان في دمنهور (صور)

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع خليفة موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة أزمة كهربا وسيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 10 ساعات

ضربة موجعة جديدة لبرشلونة بعد رحيل ميسي

منذ ساعة و 25 دقيقة

موسيماني يستقر على قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

إسرائيل تعين أول سفيرة لها في القاهرة

إسرائيل تسجل ثاني وفاة لمسن بعد تلقيه لقاح فايزر ضد كورونا

ملك النرويج وزوجته يتلقيان الجرعة الأولى من لقاح كورونا

لماذا إسرائيل أسرع دولة في تلقيح مواطنيها؟ إبراهيم عيسى يجيب (فيديو)

إسرائيل تخفي آلاف الجرعات من لقاح كورونا عن الفلسطينيين رغم الانتقادات الدولية

محافظ الجيزة يشهد تلقي الجرعة الأولي من لقاح كورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
08:20 ص

أول تصريح من الإعلامي وائل الإبراشي بشأن عودته للشاشة

عاجل.. الزمالك يحسم صفقة الموسم

09:00 ص

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

09:05 م

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

01:15 م

عاجل.. وزير التعليم يحذر من تغيير نتائج الثانوية العامة على "السوشيال ميديا"

05:43 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان