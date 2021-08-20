رئيس الوزراء الإسرائيلي يتلقى الجرعة الثالثة من لقاح كورونا





تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الجمعة، الجرعة الثالثة من لقاح كورونا.





وكتب المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، أوفير جندلمان، على حسابه في "تويتر: "رئيس الوزراء بينيت تلقى تطعيم هذا الصباح بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا".





ونقل عن تصريح بينيت: "إذا اخذتم المطعوم بالجرعة الثالثة نستطيع الامتناع عن فرض الإغلاق الرابع. نستطيع أن نتغلب معا على الجائحة وهذا في متناول اليد. إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي توفر لمواطنيها الجرعة الثالثة".



