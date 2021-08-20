انتهاء أولى مراحل مبادرة "حقك تنظمي" بالدقهلية بـ31 ألفا و90 منتفعة

منتفعة





وأشار وكيل صحة الدقهلية، في بيان، إلى أنه تم تقديم وسائل تنظيم الأسرة لعدد حوالي 20 ألفا سيدة منهن 4 آلاف و300 حالة جديدة،لافتًا إلى تقديم خدمات طبية أخرى للمترددين على عيادات الحملة الثابتة والمتنقلة، شملت عمل سونار لـ 2667 سيدة ومتابعة حمل لـ1700 حالة، وإجراء كشف نساء لـ 3036 سيدة،





وتابع: "فيما تم تقديم المشورة الطبية لـ9832 حالة.. وتم توقيع الكشف الطبي وتوفير جميع خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والأدوية للمنتفعات مجانًا".



وأشار إلى أنه تم علي هامش الحملة الكشف على 12 ألف و353 طفل، وعمل فحوصات متنوعة لـ 18 ألف سيدة، فضلا عن إقامة 45 ندوة ولقاء جماهيري في جميع الإدارات الصحية.



وقال وكيل صحة الدقهلية، أن المرحلة الثانية من الحملة سيتم اطلاقها، يوم الأحد المقبل 22 أغسطس، بمدن: "السنبلاوين، منية النصر، ميت سلسيل، نبروة، شربين، أجا، بني عبيد، المنزلة، جمصة "، وتستمر حتى الخميس 26 من نفس الشهر.

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، انتهاء المرحلة الأولى من الحملة القومية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمي" والتى تم اطلاقها بمدن المنصورة، وميت غمر، وتمي الأمديد، ودكرنس والجمالية، والمطرية، وبلقاس، وطلخا، ومحلة دمنة، مشيرًا إلى أن عدد المنتفعات من الخدمات الطبية التي قدمتها الحملة بلغ 31 ألفا و90 سيدة