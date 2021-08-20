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الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت.. بيان بدرجات الحرارة

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 06:50 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 21 أغسطس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاءت كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:

- طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

- طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:

- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

الظواهر الجوية:

- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع بنسب الرطوبة ليلًا.

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت.. بيان بدرجات الحرارة
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت.. بيان بدرجات الحرارة
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت.. بيان بدرجات الحرارة
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت.. بيان بدرجات الحرارة

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