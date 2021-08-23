التعليم العالي عن تطعيم الطلاب وأساتذة الجامعات: "لن نبدأ من الصفر"



وأشار "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء الأحد، إلى أن المجلس الأعلى للجامعات استعرض خطة تطعيم طلاب الجامعات وأعضاء هيئة التدريس، حيث هناك قاعدة بيانات بكل المطلوب تطعيمهم من طلاب وأساتذة، وسيكون هناك جدول للتطعيم.



وعن تنسيق المرحلة الأولى بالجامعات، أوضح المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن عدد من سجلوا رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني على مستوى الشعب الثلاث بلغ 30 ألف طالب من إجمالي 120 ألف طالب.



قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن هناك تعاون مع وزارة الصحة للحصول على لقاح كورونا، حيث أن هناك عدد ليس بقليل من أساتذة الجامعات والعاملين حصلوا على الجرعة الثانية من لقاح كورونا، ومجموعة أخرى حصلت على الجرعة الأولى من اللقاح، معلقا: "لن نبدأ من الصفر".