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أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق الدقهلية اليوم الاثنين ٢٣ اغسطس ٢٠٢١

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 07:19 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد كشك
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شهدت أسعار الخضروات، اليوم الإثنين، استقرارا وفقا لأسعار أسواق الجملة في محافظة الدقهلية.

سجلت أسعار الطماطم من ٢: ٥ جنيه للكيلو، أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والبامية 9-13 جنيها للكيلو، وسعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو.

أسعار الخضراوات
وسجلت البطاطس الجملة بين 2.5-5 جنيهات للكيلو، الجزر بين 1.5-3 جنيها للكيلو، واستقرت والفلفل ألوان بين 10- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.

واستقر سعر القلقاس 3-6 جنيهات للكيلو، واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين2- 5.5 جنيها للكيلو، الفاصوليا بين 5-10جنيهات للكيلو، وأسعار الكوسة بين 2.5-5 جنيها للكيلو.

الكلمات المفتاحية

الدقهلية أسعار الفاكهة أسعار الخضروات

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