"خدمات الدم": أجرينا دراسات عليا لاختيار كرسي التبرع بالبلازما



وأشارت "مسعد"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن عملية التبرع ببلازما الدم سهة وبسيطة جدا، موضحة أنه سيتم تجميع البلازما من المصريين ويتم التصنيع لدى الغير كمرحلة أولى إلى أن يتم توطين الصناعة محليا ويكون لدى مصر أول مصنع لتصنيع البلازما.



وأكدت أنه تم اختيار أجهزة سحب البلازما وفقا للمواصفات العالمية، معلقة: "عملنا دراسات عليا لاختيار كرسي التبرع بالبلازما"، حيث تم اختيار لون مبهج للكرسي لتشجيع المتبرعين للتبرع مرة أخرى.



ونوهت بأنه يشترط ألا يكون قد أجرى المتبرع أي عملية قبل موعد التبرع بثلاثة أشهر، معلقة: "يمنع صفة مؤقتة اللي عمل عملية بسيطة كخراج أو تاتو.. أي تدخل بإبر".



قالت الدكتورة فاتن مسعد، نائب مدير عام خدمات نقل الدم القومية، إن إطلاق المشروع القومي لبلازما الدم ومشتقاته يعد خطوة تاريخية وسبق صحي لمصر.