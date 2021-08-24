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رغم إدعاءاته بتطبيق حقوق الإنسان.. حكومة أردوغان تعتقل شاب تركي لسبب غريب

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 05:10 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أصيب الشاب التركي، سمير يابجي، بجروح بالغة في رأسه، نتيجة الاعتداء عليه من قبل مجهولين، أثناء مغادرة منزله في حي بهشلار بمدينة إسطنبول، ونقلته سيارة الإسعاف إلى المستشفى.

 

 

 

يابجي، من الستة الذين اعتقلتهم السلطات التركية بسبب التعبير عن رفضهم دخول اللاجئين إلى الأراضي التركية وتعليقهم لافتات تحمل شعار «الحدود شرفنا».

 

 

 

واعتقلت سلطات مدينة إسطنبول، 6 مواطنين، لتعليقهم لافتات تحمل شعارات «لا أريد لاجئين في دولتي»، «الحدود شرفنا»، «الأتراك غاضبون»، رفضًا لدخول اللاجئين إلى تركيا.

الكلمات المفتاحية

حقوق الانسان الرئيس التركي اردوغان

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