وزيرة التضامن: "حياة كريمة" تعمل على منع توريث الفقر بين الأجيال

قال نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، إن مستوى الفقر يزيد مع ارتفاع مستوى الأمية، ونعمل على وقف توريث الفقر للأجيال المقبلة، من خلال التمكين الاقتصادي والاجتماعي عبر مبادرة حياة كريمة، من خلال مساعدة المرأة على العمل سواء في المنزل او المساعدة في افتتاح مشروع.



وتابعت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة كلفت الدولة ما يقرب من 10 مليار جنيه، بالمشاركة بين 3 وزارات فقط، وكان نصيب التضامن من المرحلة الاولى مليار جنيه فقط.



وأضافت: " الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يكتفي بالمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، وطلب بنتائج أكبر مع زيادة الموارد لـ700 مليار في المرحلة الثانية من المبادرة".

