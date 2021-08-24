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مدبولى: توجيهات من الرئيس بالاهتمام بتعقيم المنشآت السياحية بشرم الشيخ

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 06:52 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع كل من الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس سراج الدين سعد، رئيس هيئة التنمية السياحية، ومسئولي الجهات المعنية، لمتابعة أعمال التطوير التي تتم في مدينة شرم الشيخ.

وأكد رئيس الوزراء، أن هناك توجيهًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام الكامل بأعمال تعقيم كافة المنشآت السياحية في شرم الشيخ، وتطبيق الإجراءات الاحترازية وتوفير كل الخدمات، للحفاظ على نشاط هذا القطاع، مشيرًا إلى أن الرؤية التنموية المتكاملة لشرم الشيخ، ترتكز على تحقيق التنوع في الأنشطة السياحية التي توفرها هذه المدينة لقاصديها من الداخل والخارج، بما يحقق أعلى عائد من النشاط السياحي ويوفر تجربة مميزة للتمتع بالمقومات الطبيعية الساحرة التي تتميز بها هذه المدينة الواعدة.

وخلال الاجتماع، عرض اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، تقريرًا حول الإجراءات المُتخذة بشأن تنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية بشرم الشيخ لدفع الحركة السياحية في المدينة، والتي تتضمن إقامة مركز سياحي ترفيهي بمدينة شرم الشيخ، يمتد من مدخل خليج نعمة، إلى قاعة المؤتمرات، بطول 4.5 كم، ويضم أنشطة تجارية وترفيهية ورياضية، ومناطق مفتوحة، ومطاعم وكافتيريات، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على تأسيس كيان كمطور عمراني بالشراكة مع محافظة جنوب سيناء، بحيث يتولى هذا الكيان إدارة وتطوير وتشغيل المنشآت الخاصة بهذا المشروع.

كما تطرق المحافظ إلى موقف تفعيل تطبيقات الهوية البصرية بمدينة شرم الشيخ، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع الجامعة الألمانية لإعداد التصميمات والمواصفات الفنية الخاصة بهذا المشروع، كما تم توقيع بروتوكول مع الهيئة الهندسية لتنفيذ الهوية البصرية والتي تقوم حاليًا بالبدء في إعداد نماذج لسيارات الأجرة، وأزياء السائقين، وكروت الفنادق والأساور الخاصة بزوارها، إلى جانب الأعلام والخرائط بالشوارع، وكذلك سير الحقائب بالمطار، واللافتات التي تعرض محتوياتها من خلال الشاشات الالكترونية، كما تناول الجهود المبذولة لتطوير منظومات التأمين وفق أعلى المواصفات الأمنية العالمية.

وأشار اللواء خالد فودة إلى جهود تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، من خلال الحفاظ على المقومات البيئية للمدينة، موضحا أنه تمت الشراكة بين المحافظة والقطاع الخاص بخصوص التوسع في استخدام الدراجات الهوائية مزودة بـ GPS كوسيلة صديقة للبيئة، خاصة أن المدينة بها مسارات مخصصة لذلك بطول 50 كم، إلى جانب التوسع في إنشاء محطات الوقود بالغاز الطبيعي والكهرباء، حيث تم تفعيل محطتين بمدينة شرم الشيخ، وجار افتتاح محطة ثالثة فى أكتوبر القادم.

وتطرق محافظ جنوب سيناء إلى موقف رصف ورفع كفاءة الطريق الدائري بمدينة شرم الشيخ، بطول 24 كم، والذي تصل نسبة تنفيذه إلى 80%، ومن المقرر أن يضم 6 كباري، ومسار دراجات على الجانبين، وحارتين للخدمات، إلى جانب تطوير سقالة ترافكو، التي تقع في مدخل مدينة شرم الشيخ بجوار الميناء، وتتميز بموقع مميز ومساحة مناسبة لإقامة خدمات وأنشطة تنموية سياحية وتقديم خدمات لوجستية للوحدات البحرية، وتناول كذلك جهود الترويج السياحي لمدينة شرم الشيخ، وآخرها مع دولة صربيا حيث تم توقيع اتفاق تمهيدي للتعاون مع مدينة نيش بهدف تنشيط حركة السياحة، وتبادل الخبرات في مجالات السياحة الاستشفائية والتعليم العالي بين البلدين لتحقيق التعاون المشترك.

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مصطفى مدبولي مجلس الوزراء شرم الشيخ رئيس الوزراء الفجر

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