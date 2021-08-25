"الرئيس الإنسان".. إشادات برلمانية بتحركات السيسي لعودة المصريين من أفغانستان

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بتوجيهات القيادة السياسية بشأن عودة الجالية المصرية في أفغانستان، خاصةً بعد الأحداث التي جاءت في أفغانستان، مؤكدين أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامه الأول للحفاظ على حياة المواطنين في الداخل والخارج، مما يدل على قوة مصر خارجيًا أمام جميع دول العالم.

• أولويات الرئيس الإنسانية

في هذا السياق أشاد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، بعملية إجلاء الجالية المصرية من أفغانستان، مؤكدا اهتمام الرئيس السيسى الزائد بالمواطن المصري سواءً فى الداخل أو الخارج، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس بإعادة البعثة الأزهرية وأعضاء السفارة المصرية فى أفغانستان تعنى الاهتمام البالغ بالإنسان المصري وأولويات الرئيس الإنسانية.





وتابع: "كما أن هذا يعنى أن الدولة المصرية قوية وقادرة، وأنها جاهزة للذود عن المواطن المصري وحمايته فى أي بقعة على الأرض".





كما أكد "أبو شقة" أن هذه اللفتة الكريمة هى رسالة واضحة بأن بناء الإنسان المصري، هو الاهتمام الأول للرئيس فى مشروعه الوطنى لبناء الدولة الجديدة، موجهًا التحية لرجال القوات المسلحة الذين قاموا بعملية إجلاء الرعايا المصريين من أفغانستان، مشيرًا إلى أن هذا ليس غريبًا على القوات المسلحة ومواقفها الوطنية التى تنحاز دائمًا لإرادة الشعب وحماية أمنه ومصالحه.





• مواجهة التحديات

من جانبه، قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الانسان، إن الفترة الأخيرة أكدت بما لا يدع مجال للشك حرص القيادة السياسية على أمن وسلامة المصريين وحفظ كرامتهم وحمايتهم في الداخل والخارج، ولعل ما شهدناه خلال الساعات الأخيرة الماضية من نجاح الدولة في عودة الجالية المصرية من أفغانستان خير دليل على ذلك وترجمة حقيقية لهذا.





وأوضح الهضيبي، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، دائمًا حاسمة حول حفظ كرامة المصريين في الداخل والخارج، كما أن عودة الجالية المصرية خير دليل على قوة الدولة ومكانتها التي استعادتها بفضل تحركات القيادة السياسية، وهذا ليس بجديد، حيث سبق وأن تم نقل المصريين من ليبيا في أكثر من مرة، كما تم نقل المصريين العالقين في بداية جائحة كورونا وعودتهم بسلام إلى أرض الوطن من مختلف البلدان على مستوى العالم، وهذا أدي إلي زيادة ثقة المصريين في القيادة السياسية، وأنها لا تتخلى عن أبنائها تحت أي ظرف أيا كانت الأوضاع.





وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات القيادة السياسية بشأن عودة الجالية المصرية في أفغانستان جاءت على الفور بعد الأحداث هناك، وقامت القوات المسلحة المصرية بتجهيز طائرة عسكرية لعودة الجالية والبعثة الأزهرية ومسئولي السفارة المصرية في أفغانستان، إلى أرض الوطن فى صورة تؤكد عظمة الدولة المصرية، وترجمة صريحة على أن الرئيس لا يتوانى لحظة في الحفاظ على أمن وسلامة المصريين في الداخل والخارج أيا كانت انتماءاتهم، موجها التهنئة لجميع أعضاء الجالية المصرية بأفغانستان على عودتهم سالمين الى ارض الوطن.





واختتم الهضيبي قائلًا:" هذا المشهد الذي تكرر أكثر من مرة لم ولن يمر مرور الكرام، فالدولة القوية هي التي تستطيع الحفاظ على كرامة مواطنيها، ومواجهة التحديات وهذا لا يأتي من فراغ ولكن نتيجة عمل وجهد شاق خلال السنوات السبعة الأخيرة".





• قوة مصر

وأشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، عودة المصريين من أفغانستان إلى لدولة المصرية مجددًا بعدما تصاعدت وتيره الأحداث السياسة هناك، مؤكدة أن هناك ثقة كبيرة فى الدولة والمؤسسات الوطنية، فيما يتعلق بالمصريين على مدى السنوات الماضية، خاصة منذ أن تولى فخامة الرئيس مقاليد حكم البلاد.





وأضافت عطوة، خلال البيان الصادر لها، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعودة المصريين من أفغانستان، تؤكد امتلاك مصر للقدرة والقوة التي تمكنها من حماية مواطنيها في أي مكان في العالم باعتباره علي رأس أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية ستظل دائما وابدا مسؤولة عن ابنائها بالداخل والخارج.





وأكدت عضو مجلس النواب، أن عودة المصريين العائدين من أفغانستان يعكس الصورة الحقيقة التي وصلت إليها مصر بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي من قدرات، وتؤكد أن مصر دولة أفعال ولا أقوال، وأن هذا ضمن سمات الجمهورية الجديدة، كما انها تبعث رسالة قوية للعالم بأكمله أن الدولة لم ولن تنسي أبنائها مهما كانت الظروف، كما انها تضعهم على رأس أولوياتها في كافة الأمور.





حرص الرئيس على حياة المواطن

وثمنت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعودة المصريين العالقين من أفغانستان، قائلة: لفته وطنية وإنسانية للرئيس السيسي تدعو للفخر، وتؤكد حرص فخامته على حياة المواطن المصري سواء في الداخل أو الخارج، ورعايته تحت أي ظروف ومهما كانت الأوضاع.





وأشارت رمزي، في بيان لها، إلى أن توتر المشهد السياسي في أفغانستان بعث لدى القيادة السياسية شعور وجود خطر على حياة المصريين في المنطقة، الأمر الذي يمثل خط أحمر لدى الرئيس السيسي، مما جعلها توجه قواتها المسلحة إلى إرسال طائرة عسكرية لعودتهم وتأمين حياتهم حتى وصولهم إلى أرض الوطن بسلام.





وأوضحت، أن القيادة السياسية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة كل الحرص على تقديم كافة أشكال الدعم لرعاياها سواء في الداخل أو الخارج، وتسعى دائما للتواصل مع المواطنين في الخارج للاطمئنان على أوضاعهم ومعيشتهم، والسعي المستمر لحل المشكلات والعقبات التي تواجههم بفضل التواصل مع القنصليات والسفارات المصرية في دول العالم المختلفة.





وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن مواقف الرئيس السيسي تجاه أبناء الوطن المغتربين في الخارج تجدد الثقة بينه وبين الشعب المصري في كل دقيقة، والشعور بالأمان تحت قيادة حكيمة قادرة على حماية حياة المصريين.



