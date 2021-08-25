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فوز "سنهور ب" على منافسه بدوري مستقبل وطن في الفيوم

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 11:35 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
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انطلاقا من دور حزب مستقبل وطن المجتمعى تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب.

استمرت فعاليات دوري حزب مستقبل وطن بمركز سنورس بمحافظة الفيوم تحت رعاية النائب عبد القادر الجارحى أمين الحزب بالمحافظة، وذلك بحضور أمين المركز عمر النجار حيث استهدفت امانة سنورس تمثيل الفرق من جميع الوحدات الحزبية بدوري مستقبل وطن حيث أسفرت مباريات اليوم عن فوز فريق سنهور ب بثلاثة أهداف مقابل هدفين لفريق سنهور بالدور قبل النهائي.

أشار أمين الحزب بالمركز إلى أن الدوري يستهدف، توفير الفرصة لجموع الشباب على مستوى المحافظه واكتشاف قطاعا كبيرا من المواهب التى لم يتم اكتشافها ودعمها وأن دورى مستقبل وطن يعد فرصة ذهبية لتحقيق حلم أي شاب لديه الموهبة الحقيقية في ممارسة رياضة كرة القدم.
فوز "سنهور ب" على منافسه بدوري مستقبل وطن في الفيوم
فوز "سنهور ب" على منافسه بدوري مستقبل وطن في الفيوم
فوز "سنهور ب" على منافسه بدوري مستقبل وطن في الفيوم
فوز "سنهور ب" على منافسه بدوري مستقبل وطن في الفيوم
فوز "سنهور ب" على منافسه بدوري مستقبل وطن في الفيوم
فوز "سنهور ب" على منافسه بدوري مستقبل وطن في الفيوم
فوز "سنهور ب" على منافسه بدوري مستقبل وطن في الفيوم
فوز "سنهور ب" على منافسه بدوري مستقبل وطن في الفيوم

الكلمات المفتاحية

مستقبل وطن دوري الفيوم

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