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نشرة حوادث "الفجر"..  جيران قاتل أخيه بإمبابة يكشفون تفاصيل الجريمة

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 11:50 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الأربعاء العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

راح يلحقه عشان تعبان فقطعه حتت.. "الفجر" يحاور جيران قاتل أخيه بإمبابة (فيديو)
"الحقني يا أخويا أنا تعبان اطلع لي الشقة".. هذه الجملة استقبلتها أذان "أحمد صبحي"، حلاق، يعيش في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، ويبلغ من العمر 65 عامًا، من شقيقه "عبدالله" في عقده الخامس من العمر، وشهرته "طه" وكانت كفيلة بأن يترك كل شيء في يده، ويترك محله مفتوحًا، ويذهب إلى شقيقه في شقته، إلا أنه وجد حتفه عندما ذهب ليفعل ذلك.. لاستكمال التفاصيل اضغط هنا

"قتله أخوه".. ننفرد بنشر صورة ضحية إمبابة
حصلت بوابة "الفجر"، على صورة "أحمد صبحي" بعد قتله على يد شقيقه وتقطيع جثته وإلقاء أجزاءها بأماكن متفرقة في القمامة بإمبابة.. التفاصيل

النائب العام يأمر بحبس متهم قاد مركبة عكس الاتجاه بالطريق الدائري
أمرت النيابة العامة برئاسة المستشار حمادة الصاوي النائب العام، اليوم الأربعاء، بحبس متهم قاد مركبة عكس الاتجاه بالطريق الدائري.. تفاصيل

النيابة عن المتهم بالسير عكس الاتجاه: عثر بحوزته على مادة تشبه المخدرات
أكدت النيابة العامة بإشراف المستشار حمادة الصاوي النائب العام أن تفتيش قائد المركبة المتهم بالسير عكس الاتجاه بالطريق الدائري، أسفر عن العثور على مادة بيضاء تشبه مادةً مُخدِّرة.. تفاصيل.

دعوى تطالب بمحو خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي
أقام نجيب ميخائيل المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بمحو خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي.. تفاصيل.


الكلمات المفتاحية

مقتل حلاق حوادث الفجر إمبابة

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