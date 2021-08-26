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عادل حمودة يكشف الأسباب الحقيقية لخلافه مع "هيكل"

الخميس 26/أغسطس/2021 - 09:06 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الكاتب الصحفي الكبير عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل له فضل على الجميع، علمنا طريقة الكتابة السياسية الجديدة والحصول على المعلومات.

وأوضح "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، ببرنامج "60 دقيقة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الخميس، أن الفراق الذي كان بينه وبين محمد حسنين هيكل سببه الإخوان المسلمين، معلقًا: "مفيش أي حاجة بيننا غير خلاف سياسي".

وأضاف أن، محمد حسنين هيكل طالب بالتفاهم مع الإخوان في وقت حرج، مستنكرًا: "لماذ تذهب للإخوان وتناصرهم في هذا الوقت؟"، موضحًا أن الخلاف مع الإخوان كان حماية لهذا الوطن.

وتابع الكاتب الصحفي الكبير: "أحيانًا تقع الصحافة في أخطاء، فعندما يتحدث الصحفي عن مصير أمة يجب أن يتروى، مؤكدًا أن دور الصحفي الحقيقي يتمثل في الدفاع عن البلد".

الكلمات المفتاحية

محمد حسنين هيكل عادل حمودة خلاف الإخوان

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