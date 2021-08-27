تعرف على قائمة منتخب مصر لمواجهتي أنجولا والجابون





أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري، بقيادة حسام البدري، قائمة اللاعبين النهائية المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب المقبل، استعداداً لمواجهتي أنغولا والغابون، في الأول والخامس من سبتمبر (أيلول) المقبل، في منافسات الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.





شملت القائمة 27 لاعباً، من بينهم محمد صلاح، ومحمد النني، على أمل نجاح مساعي ضمهما في ظل الإجراءات الاحترازية المفروضة في إنجلترا.





ومن المقرر أن ينطلق معسكر الفريق بعد غد السبت.



