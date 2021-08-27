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تعرف على قائمة منتخب مصر لمواجهتي أنجولا والجابون
الجمعة 27/أغسطس/2021 - 12:31 ص
وكالات
أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري، بقيادة حسام البدري، قائمة اللاعبين النهائية المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب المقبل، استعداداً لمواجهتي أنغولا والغابون، في الأول والخامس من سبتمبر (أيلول) المقبل، في منافسات الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.
شملت القائمة 27 لاعباً، من بينهم محمد صلاح، ومحمد النني، على أمل نجاح مساعي ضمهما في ظل الإجراءات الاحترازية المفروضة في إنجلترا.
ومن المقرر أن ينطلق معسكر الفريق بعد غد السبت.
وضمت القائمة، محمد الشناوي والهاني سليمان ومحمد أبوجبل وأكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن اشرف ومحمد عبدالشافي وأحمد ابوالفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلي جبر وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي ورمضان صبحي وصلاح محسن ومحمد شريف ومصطفي محمد وأحمد حسن كوكا وعبدالله السعيد ومحمد مجدي أفشه ومحمد صلاح ومحمد النني.