محافظ بني سويف يتابع مبادرة علاج مرضى الضمور العضلي بالتأمين الصحي

التأمين الصحي





مبادرة علاج الضمور العضلي

وأكد مدير الفرع إلى أن هناك 112 حالة تم تشخيصها كمرضى ضمور العضلات، وهناك حالة طفل تم الانتهاء من كافة الفحوصات وفى انتظار نتيجة التحليل الجيني لاستكمال باقى الإجراءات بالعرض على اللجنة العلمية العليا.



وفى هذا السياق، أشارت الدكتورة هبة محمد حسن، مدير العيادات، إلى أنه قد تم تخصيص الرقم 01220652059 لحجز عيادة ضمور العضلات بعيادة السلام يوميا من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية ظهرا عدا يوم الجمعة تسهيلا على المرضى.



وأكدت مدير العيادات، أنه سوف يتم استقبال الأطفال من جميع الأعمار، لإجراء الفحوصات الإكلينيكية والفحوصات الجينية والبيولوجيا الجزئية ضمن تشخيص وتقييم الحالة، وأنه وبعد استكمال الفحوصات والإجراءات يتم تحويلهم بعد تشخيصهم واكتمال الملف الطبي الخاص بهم، إلى اللجنة العلمية العليا، برئاسة الدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة لمبادرات الصحة العامة، والتي تضم أساتذة من كل من "وزارة الصحة والجامعات المصرية والخدمات الطبية للقوات المسلحة" لتقييم تلك الحالات، تمهيدًا لتلقي العلاج.



وفيما يتعلق بالأوراق المطلوبة؛ يتم تجميع ملف يرفق به صورة شهادة ميلاد الطفل وجميع التحاليل والفحوصات وخصوصا رسم عصب ورسم عضل في حالة تواجدهم، وتم تخصيص الخط الساخن 106 لتلقى استفسارات المواطنين حول المبادرة، وطرق تلقى العلاج للحالات المصابة من الأطفال.



ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، جهود فرع التأمين الصحي بالمحافظة، خاصة فيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية لعلاج الضمور العضلي والتى يتم تنفيذها بعيادة السلام بمبنى الهلال للمراكز الطبية المتخصصة ببنى سويف.جاء ذلك خلال التقرير الذى عرضه الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير فرع بنى سويف للتأمين الصحي، عن جهود فرع بنى سويف للتأمين الصحي في تقديم الخدمات الطبية، في إطار الرعاية الكبيرة التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمسيرة تطوير الصحة في مصر.وأشار مدير الفرع إلى أنه تفقد سير العمل يرافقه الدكتورة هبة محمد حسن مدير العيادات لأعمال اللجنة المنوطة بأعمال المبادرة الرئاسية لعلاج مرض ضمور العضلات، وذلك بتواجد الدكتورة منى علي، والدكتور محمد عادل، والدكتور أحمد هاشم.