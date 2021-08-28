برلمانية: مصر في عهد السيسي تسعى لتقوية علاقاتها مع الأشقاء العرب

أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الرئيس برهم صالح، رئيس الجمهورية العراقية اليوم السبت، على هامش مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"، مؤكدة أن العلاقات المصرية العراقية شهدت طفرة ملحوظة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وأوضحت عطوة، خلال بيان، اليوم، أن العلاقات بين العراق ومصر ليست وليدة اللحظة وأنما تمتد لسنوات تاريخية تصل إلى أوائل القرن الماضي، عندما حصل كلا البلدين على استقلالهما، والتي أكد عليها مؤخرا الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك من خلال سرعة تنفيذ المشروعات المشتركة مع العراق ودعم أمنه واستقراره.



