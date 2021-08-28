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برلمانية: مصر في عهد السيسي تسعى لتقوية علاقاتها مع الأشقاء العرب

السبت 28/أغسطس/2021 - 12:50 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الرئيس برهم صالح، رئيس الجمهورية العراقية اليوم السبت، على هامش مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"، مؤكدة أن العلاقات المصرية العراقية شهدت طفرة ملحوظة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضحت عطوة، خلال بيان، اليوم، أن العلاقات بين العراق ومصر ليست وليدة اللحظة وأنما تمتد لسنوات تاريخية تصل إلى أوائل القرن الماضي، عندما حصل كلا البلدين على استقلالهما، والتي أكد عليها مؤخرا الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك من خلال سرعة تنفيذ المشروعات المشتركة مع العراق ودعم أمنه واستقراره.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن مصر تسعى بكل قوة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى تقوية كل العلاقات الاقتصادية مع الأشقاء العرب من أجل خلق تكامل اقتصادي ناجز وناجح يعود على الدول العربية جميعًا ولابد من التأكيد على أهمية تعزيز التعاون التجاري لأن العلاقات التجارية البينية بين مصر ودولة العراق تحتاج دفعة واستفادة أكبر من العلاقات المتميزة بين حكومات وشعوب الدولتين.

الكلمات المفتاحية

مصر بوابة الفجر الفجر السيسي

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