شاهد.. كلمة نارية لـ"السيسي" في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة (كاملة)

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لرئيس الوزراء العراقي لمبادرته لعقد مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"، مشيرا إلى أن هناك مستوى غير مسبوق لعلاقة الشراكة مع الأشقاء العراقيين، ورغبة صادقة لتدشين مرحلة جديدة من التعاون البناء عبر آليات التعاون سواء على الصعيد الثنائي أو الثلاثي المصري العراقي الأردني، أو في الإطار الإقليمي الأوسع بما يمكننا من الانطلاق نحو آفاق أرحب من الشراكة والتعاون على نحو يلبي تطلعات ومصالح الشعوب.





وأشار "السيسي"، خلال كلمته في مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"، والمذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن العراق واجه إلى جانب شعوب ودول عربية أخرى على مدى السنوات الماضية تأثيرات بالغة السلبية لإرهاب وحروب، مضيفًا أننا عندما نشاهد ما يلحقه فيروس كورونا أو التغيرات المناخية من أهوال وما يمكن أن يمثله من تهديد للأجيال القادمة، فعلينا أن نتوحد لحماية مستقبل شبابنا بسياسات تنموية حقيقية تحفظ لنا كوكبنا وبيئتنا.





وأضاف الرئيس، أن شعوب العالم باتت من حولنا تدرس عن قرب تلك التحديات العالمية، وتسعى جاهدة لإيجاد حلول لها، ويصح في هذا السياق أن يكون لنا اسهامنا الواضح في تقدم البشرية نحو تعزيز قدراته لمواجهة هذه التحديات، معلقا: "نؤمن في مصر أنه لا خلاص من دونه".





وأكد أن مصر تنظر بتقدير بالغ إلى الانجازات المهمة التي تحققت في العراق خلال الفترة الماضية تحت قيادة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والتي سمحت بالتعامل الأمثل مع التحديات الكبرى التي واجهت الشعب العراقي، لافتًا إلى أن الجيش العراقي والأجهزة الأمنية تمكنوا من دحر الإرهاب، والقضاء على مشروع داعش الظلامي في المنطقة والحفاظ على وحدة العراق وأمنه، مشيدا بالجهود العراقية في تحقيق الإصلاح الاقتصادي على كافة المستويات، معربًا عن ثقته في نجاح العراق في الاستحقاق الانتخابي القادم بما يلبي تطلعات الشعب العراقي في التقدم نحو المستقبل، مؤكدًا استمرار مصر في مساندتها للحكومة العراقية في كل الجهود الرامية لتحقيق استقرار العراق واستعادة مكانته التاريخية وترسيخ موقعه في العالم العربي.





ونوه، بأن آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن تترجم الإرادة السياسية للدول الثلاث في تعزيز التعاون العربي المشترك، وتعظيم التشابك بين مصالح الشعوب، معربًا عن أمله أن يتسع هذا التعاون إلى سائر الشعوب العربية والمنطقة كافة، مشيرًا إلى أن مصر عازمة على المضي قدما بكل دأبا نحو تنفيذ المشروعات المشتركة التي تتم دراستها في إطار الآلية بما يحقق التنمية المأمولة للدول الثلاث، مؤكدًا أن مصر تقف سندا ودعما لجهود الحكومة العراقية نحو تقوية الدولة الوطنية مؤسساتها بما يمكنها من القيام بمهامها وحماية مقدرات شعبها، وحماية أراضيه، مشددا على رفض مصر كافة التدخلات الخارجية في شئون العراق والاعتداءات غير الشرعية على أراضيه، داعيا مختلف القوى احترام سيادة هذا البلد وخيارات شعبه، فالجميع له مصلحة أن يقوم العراق بدوره.





واعتبر الرئيس السيسي، أن مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة" يمثل فرصة ينبغي البناء عليها لتبادل وجهات النظر والتشاور في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتلاحقة، موجهًا رسالة للشعب العراقي قال خلالها: "إن الشعب الذي يملك هذه الحضارة العريقة وهذا التاريخ المشرف يملك بلا شك مستقبل واعدا بفضل أبنائه وسواعدهم"، مشددًا على أن في مصر اخوة حريصين على نهضة العراق، ومرحبين بنقل تجربتهم وخبراتهم في مجالات مختلفة إيمانا بوحدة المصير والهدف لنسير معا على طريق المستقبل الذي تضيئه ارادتنا وثقتنا الصلبة.



