Advertisements

شاهد.. كلمة نارية لـ"السيسي" في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة (كاملة)

السبت 28/أغسطس/2021 - 02:27 م
بوابة الفجر
رقية جمال
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لرئيس الوزراء العراقي لمبادرته لعقد مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"، مشيرا إلى أن هناك مستوى غير مسبوق لعلاقة الشراكة مع الأشقاء العراقيين، ورغبة صادقة لتدشين مرحلة جديدة من التعاون البناء عبر آليات التعاون سواء على الصعيد الثنائي أو الثلاثي المصري العراقي الأردني، أو في الإطار الإقليمي الأوسع بما يمكننا من الانطلاق نحو آفاق أرحب من الشراكة والتعاون على نحو يلبي تطلعات ومصالح الشعوب.

وأشار "السيسي"، خلال كلمته في مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"، والمذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن العراق واجه إلى جانب شعوب ودول عربية أخرى على مدى السنوات الماضية تأثيرات بالغة السلبية لإرهاب وحروب، مضيفًا أننا عندما نشاهد ما يلحقه فيروس كورونا أو التغيرات المناخية من أهوال وما يمكن أن يمثله من تهديد للأجيال القادمة، فعلينا أن نتوحد لحماية مستقبل شبابنا بسياسات تنموية حقيقية تحفظ لنا كوكبنا وبيئتنا.

وأضاف الرئيس، أن شعوب العالم باتت من حولنا تدرس عن قرب تلك التحديات العالمية، وتسعى جاهدة لإيجاد حلول لها، ويصح في هذا السياق أن يكون لنا اسهامنا الواضح في تقدم البشرية نحو تعزيز قدراته لمواجهة هذه التحديات، معلقا: "نؤمن في مصر أنه لا خلاص من دونه".

وأكد أن مصر تنظر بتقدير بالغ إلى الانجازات المهمة التي تحققت في العراق خلال الفترة الماضية تحت قيادة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والتي سمحت بالتعامل الأمثل مع التحديات الكبرى التي واجهت الشعب العراقي، لافتًا إلى أن الجيش العراقي والأجهزة الأمنية تمكنوا من دحر الإرهاب، والقضاء على مشروع داعش الظلامي في المنطقة والحفاظ على وحدة العراق وأمنه، مشيدا بالجهود العراقية في تحقيق الإصلاح الاقتصادي على كافة المستويات، معربًا عن ثقته في نجاح العراق في الاستحقاق الانتخابي القادم بما يلبي تطلعات الشعب العراقي في التقدم نحو المستقبل، مؤكدًا استمرار مصر في مساندتها للحكومة العراقية في كل الجهود الرامية لتحقيق استقرار العراق واستعادة مكانته التاريخية وترسيخ موقعه في العالم العربي.

ونوه، بأن آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن تترجم الإرادة السياسية للدول الثلاث في تعزيز التعاون العربي المشترك، وتعظيم التشابك بين مصالح الشعوب، معربًا عن أمله أن يتسع هذا التعاون إلى سائر الشعوب العربية والمنطقة كافة، مشيرًا إلى أن مصر عازمة على المضي قدما بكل دأبا نحو تنفيذ المشروعات المشتركة التي تتم دراستها في إطار الآلية بما يحقق التنمية المأمولة للدول الثلاث، مؤكدًا أن مصر تقف سندا ودعما لجهود الحكومة العراقية نحو تقوية الدولة الوطنية مؤسساتها بما يمكنها من القيام بمهامها وحماية مقدرات شعبها، وحماية أراضيه، مشددا على رفض مصر كافة التدخلات الخارجية في شئون العراق والاعتداءات غير الشرعية على أراضيه، داعيا مختلف القوى احترام سيادة هذا البلد وخيارات شعبه، فالجميع له مصلحة أن يقوم العراق بدوره.

واعتبر الرئيس السيسي، أن مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة" يمثل فرصة ينبغي البناء عليها لتبادل وجهات النظر والتشاور في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتلاحقة، موجهًا رسالة للشعب العراقي قال خلالها: "إن الشعب الذي يملك هذه الحضارة العريقة وهذا التاريخ المشرف يملك بلا شك مستقبل واعدا بفضل أبنائه وسواعدهم"، مشددًا على أن في مصر اخوة حريصين على نهضة العراق، ومرحبين بنقل تجربتهم وخبراتهم في مجالات مختلفة إيمانا بوحدة المصير والهدف لنسير معا على طريق المستقبل الذي تضيئه ارادتنا وثقتنا الصلبة.

وأكد، أن الشعب العراقي العظيم أمة عريقة ذات مكانة وحضارة وتاريخ، ولديهم تنوع وتعدد يعتبر ثراء كبير، مضيفًا للشعب العراقي: "حافظوا على بلادكم.. ابنوا وعمروا وتعاونوا وشاركوا، ابنوا مستقبلكم ومستقبل أبنائكم، وعمروا مدنكم ومزارعكم ومصانعكم، وتعاونوا فيما بينكم من أجل المستقبل، شاركوا في اختيار من يقودكم إلى الأمام.. الانتخابات مسئولية شعبية عظيمة في بناء مستقبل الدول.. أيها الشعب العظيم يستحق العراق بكم مكانة رفيعة، والرقي والتطور والسلام"، داعيا الله لمصر والعراق بالتوفيق والسداد.

الكلمات المفتاحية

مشروع داعش مؤتمر بغداد الرئيس السيسي أخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يُحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل- الأهلي يتوصل لاتفاق لضم نجم بيراميدز

منذ يوم

عاجل.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان لهذا السبب!

منذ حوالي 19 ساعة

الكشف عن سبب تعثر مفاوضات الأهلى مع شادى حسين

منذ ساعة

صراع بين الأهلي والزمالك على ضم موهبة الدوري

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - باريس سان جيرمان يُفجر قنبلة نووية في وجه ريال مدريد بشأن مبابي

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يوجه ضربة قاضية للأهلي ويضم نجمه

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يُعلن التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على انتقال نجم الفريق إلى الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

سبب تعثر مفاوضات الأهلى مع شادى حسين

منذ حوالي 3 ساعات

صفقتان جديدتان في طريقهما إلى الأهلي

منذ ساعتين

باريس سان جيرمان يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد بشأن مبابي

منذ حوالي 21 ساعة

أول تعليق من حسام حسن بعد الإنضمام للنادي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - باتريس كارتيرون يكتب نهاية رباعى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - مفاجأة مدوية بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد «تطورات جديدة»

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

السيسي لـ"برهم": نثق بقدرة المؤسسات العراقية على تجاوز العقبات

وزير الخارجية: مستعدون للتعاون مع العراق لمواجهة التحديات التي تواجهها

وزير الخارجية: نتطلع لتكون القمة الثلاثية صفحة جديدة للتعاون العربي

عاجل.. عقد قمة مصرية عراقية قطرية على هامش مؤتمر بغداد

السيسي: هناك رغبة صادقة لتدشين مرحلة جديدة من التعاون مع العراق

السيسي: ندعم وحدة وسيادة العراق

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:01 م

صفقتان جديدتان في طريقهما إلى الأهلي

عاجل - باتريس كارتيرون يكتب نهاية رباعى الزمالك

09:30 ص

عاجل - باريس سان جيرمان يُفجر قنبلة نووية في وجه ريال مدريد بشأن مبابي

09:02 م

الكشف عن سبب تعثر مفاوضات الأهلى مع شادى حسين

02:05 م

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على انتقال نجم الفريق إلى الزمالك

07:02 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

ads
Advertisements