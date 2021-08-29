نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021.. 90.73% للطب و90.24 للأسنان ومفاجأة لطلاب المرحلة الثانية

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي الحد الأدني للقبول بالطب البشري بتنسيق الجامعات 2021.

وأكد وزير التعليم العالي، أن الطب البشري سجل 90.73% وطب الأسنان 90.24% والعلاج الطبيعى 88.54% والصيدلة 88.53% والهندسة أقل من 80% ويوجد أماكن خالية بالمرحلة الثانية.

ومن هنا، تستعرض بوابة "الفجر" الإلكترونية، تفاصيل حول نتائج تنسسق المرحلة الأولى، ورابط الحصول عليها.





- على الطلاب الضغط على رابط موقع التنسيق الإلكتروني لمعرفة النتيجة والتفاصيل ((هنا))





- ويمكن للطلاب اضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة للمزيد من التفاصيل





- يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس والرقم السري .





- يقوم الطالب الضفط على "عرض النتيجة"





- يُظهر لللطلاب الموقع الكلية / المعهد الذي رشحت له.





- على الطلاب طباعة بطاقة لترشيح للكلية.





ومن المنتظر أن يعلق موقع التنسيق عن الحد الأدنى للكليات والمعاهد عقب نهاية كل مرحلة حتى يمكن للطالب التأكد من الحد الأدنى للرغبة التي جرى الترشيح لها.